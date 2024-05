Toliko boste odšteli za večerjo v restavraciji z Michelinovo zvezdico

Vsaka zvezdica k ceni obroka prišteje približno 90 evrov. Restavracije z eno zvezdico v povprečju zaračunajo okoli 150 evrov, v restavracijah z dvema zvezdicama cene poskočijo na 235 evrov, s tremi zvezdicami pa na 335 evrov.

Restavracije z Michelinovimi zvezdicami v Kopenhagnu na Danskem so najdražje na svetu, kaže poročilo, objavljeno v mednarodni reviji o hrani Chef's Pencil. Med 14 tamkajšnjimi restavracijami z Michelinovimi zvezdicami je povprečna cena večerje okoli 400 evrov.

Če pogledate povprečno ceno večerje po vsej državi, na Danskem pa imajo 32 restavracij z Michelinovimi zvezdicami, potem je povprečna cena okoli 290 evrov.

Hrvaški Pixsell je pripravil infografiko Michelinovih restavracij po državah. FOTO: Pixsell

Da bi prišli do teh številk, so raziskovalci revije Chef's Pencil analizirali jedilnike kar 3517 restavracij z Michelinovimi zvezdicami po vsem svetu, in sicer tistih z eno do tremi zvezdicami.

Vsaka zvezdica doda določen znesek

Med najdražjimi mesti Kopenhagnu sledi Macau s povprečno ceno obroka okoli 260 evrov. Tretji je Hongkong - 245 evrov, sledita mu San Francisco - okoli 240 evrov in Dubaj - okoli 238 evrov. Če upoštevamo vse podatke iz 3517 restavracij, je povprečna cena obroka z Michelinovo zvezdico okoli 165 evrov.

Med raziskavo so prišli do zanimivega podatka, in sicer da vsaka zvezdica k ceni obroka prišteje približno 90 evrov. Čeprav naj bi zvezdice označevale višjo raven kulinaričnih spretnosti in storitev, označujejo tudi višjo ceno, poroča robbreport.com.

Infografika prikazuje povprečno ceno obroka v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami v Evropi. Tako boste na Švedskem za obrok v restavraciji z eno zvezdico odšteli 206 evrov, na Hrvaškem pa 159 evrov. Najcenejša cena večerje v restavraciji z Michelinovo zvezdico je v Grčiji, in sicer 132 evrov.

Pri nas jih imajo največ v Kobaridu

Michelinove zvezdice in druge znake tega vodnika smo v Sloveniji dobili leta 2020, danes pa vsebuje že 59 slovenskih restavracij.

Michelinovi inšpektorji so anonimno obiskali slovenske restavracije in jih ocenili. Na fotografiji chef Uroš Štefelin. FOTO: Ciril Jazbec

S tremi se lahko pohvali Hiša Franko, s čimer je postala prva v Sloveniji in 140. na svetu s tako visoko oceno. Dve ima restavracija Milka v Kranjski Gori (chef David Žefran). Sedem restavracij ima eno zvezdico. Mednje spadajo Hiša Denk v Zgornji Kungoti (chef Gregor Vračko), Gostilna pri Lojzetu v Vipavi (chef Tomaž Kavčič), Grič v Horjulu (chef Luka Košir), Dam v Novi Gorici (chef Uroš Fakuč), Hiša Linhart v Radovljici (chef Uroš Štefelin), restavracija Strelec v Ljubljani (chef Igor Jagodic) in restavracija COB v Portorožu (chef Filip Matjaž).

Michelin že 120 let z visokimi kriteriji ocenjevanja in ekipo profesionalnih anonimnih inšpektorjev aktivno spremlja gastronomsko dogajanje po svetu in je pozoren na novosti, spremembe ter aktualnosti, navaja slovenia.info.

Prezentacija krožnika, Uroš Štefelin, Vila Podvin. FOTO: Marko Feist Feist Marko

Michelinovi inšpektorji so anonimno obiskali slovenske restavracije in jih ocenili na podlagi Michelinove metodologije, ki temelji na petih načelih:

kakovost uporabljenih sestavin

mojstrstvo okusov in kuharskih tehnik

osebnost kuharskih mojstrov v njihovi kuhinji

vrednost za denar

doslednost med različnimi obiski

Hiša Franko (Ana Roš)

Inšpektorje je v Hiši Franko prepričal stalen napredek v kakovosti ter edinstven meni, ki izstopa s svojimi originalnimi barvami, okusi in teksturami, in odraža Anino vizijo, da ves čas sledi naravi in letnim časom. Inspiracijo išče ne le v domači dolini Soče, temveč tudi na potovanjih in v mednarodni ekipi Hiše Franko.

Milka, Kranjska Gora (David Žefran)

V Milki prisegajo na jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin z bogato uporabo zelišč in izvirnimi načini konzerviranja sestavin. Sodobna, 'gorska' kulinarika je Michelinove ocenjevalce navdušila z »vznemirljivo gurmansko sintezo alpske pokrajine in nordijskih regij«, kjer je chef David Žefran pridobival izkušnje.

Cene 7-hodnega menija v z eno zvezdico nagrajenih Michelinovih restavracijah se pri nas gibljejo od 90 do 120 evrov brez vinske spremljave.

Ponudba Hiše Franko odraža Anino vizijo, da ves čas sledi naravi in letnim časom. Kobarid, 24. 9. 2021 FOTO: Voranc Vogel

Restavracija Milka svoj 10-hodni meni vrednoti na 230 evrov brez vinske spremljave, v Hiši Franko pa boste za sezonski meni odšteli 325 evrov, števila hodov ne navajajo, izkušnja pa naj bi trajala okrog 3 ure.