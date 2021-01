Toliko bolnikov, kot jih je sedaj, na novem covid oddelku še ni bilo

V novih prostorih je skupno šest con za bolnike s covid-19. V vsako od con je mogoče namestiti 25 bolnikov, v izrednih razmerah še več. FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

Največ hospitaliziranih covid-19 bolnikov je bilo UKC Ljubljana hospitaliziranih 24. novembra, in sicer 352, od tega 59 na intenzivni terapiji. Zdravniki so tedaj preko telemedicine spremljali dodatnih 42 oseb.

Pred dobrima dvema mesecema so v ljubljanskem UKC odprli nove prostore za bolnike s covidom - 19. Prostor, ki je dolga leta sameval nedokončan, so novembra v pičlih desetih dneh uredili za nove bolnike. Če se bo epidemija začela umirjati, bodo v te nove prostore diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) namestili večji del covid bolnikov iz drugih oddelkov in v kratkem nazaj odprli ortopedsko kliniko.Trenutno je v novih prostorih bolnišnice nameščenih 59 oseb, kar je tudi največ do sedaj. Osmim bolnikom se je zdravstveno stanje poslabšalo, zato jih zdravijo na intenzivni negi, ki se nahaja v istem prostoru.Sprva so nove prostore namestili 56 postelj, a kot je ob odprtju dejal generalni direktor UKC Ljubljana, je zmogljivosti postelj na tej lokaciji možno razširiti tako, da bo mogoče sprejeti do sto bolnikov, v izrednih razmerah tudi dvesto.Na UKC Ljubljana so nam potrdili, da so sicer v tem času v teh prostorih odkrili nekaj nepravilnosti, a nobeno takšno, ki je ne bi odpravljali sproti. Na novi lokaciji v bolnišnici so zagotovili vso prehrana, čiščenje, zbiranje odpadkov na primeren način in logistiko.V UKC so nove prostore zgradili z mislijo, da se bo treba po doseženem vrhu epidemije covid-19 vrniti v običajne tirnice in zagotoviti vsem prebivalcem, ki bodo to potrebovali, ustrezne storitve in tudi krajše čakalne vrste. Kot so nam pojasnili z UKC Ljubljana, bi lahko ob optimističnem razvoju epidemije lahko v kratkem odprli nazaj ortopedsko kliniko in klinični oddelek za gastroenterologijo, nato pa bi postopno v DTS selili večji del covid bolnikov.