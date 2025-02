Bo Janša zdaj res popenil? Golob kar prek Instagrama zafrkljivo: »Lahko se samo nasmehnem ...« (VIDEO)

SDS je, kot smo že poročali, vložila drugo interpelacijo zoper vlado Roberta Goloba, ki mu očitajo laži in manipulacije v zvezi s pokojninsko reformo druge vlade Janeza Janše. Ta ni poslabšala položaja upokojencev, pač pa zaustavila padec pokojnin, poudarjajo v SDS. Koalicija v interpelaciji vidi predvolilno kampanjo.

Golob Janši zaradi interpelacije: »Lahko se samo nasmehnem«

Se je pa popoldan s posnetkom na vse skupaj odzval premier Golob.

»Danes je v resnici tisoči dan naše vlade. V vsem tem času bi težko rekel, da so nam bile okoliščine naklonjene in preizkušenj res ni manjkalo. In ko človek sliši, da ravno na današnji dan še celo Janša vlaga interpelacijo proti vladi, se lahko samo nasmehnem,« je dejal premier.

Slovenija kot otok stabilnosti

»V tisočih dneh vlade je bilo preizkušenj veliko,« je dodal in poudaril, da jim je kljub temu Slovenijo uspelo ohraniti kot otok stabilnosti, ki nam ga zavida vsa Evropa.

Vojna v Ukrajini, inflacija, naravne nesreče so preizkušnje, ki jih je omenil predsednik vlade.

Razlog je v tem, da verjamejo, da je to, kar počnejo, prav. »Da je to, kar počnemo, tisto, kar Slovenija potrebuje. Ne samo za danes, ampak tudi za bodoče rodove,« je dodal.

Golob verjame, da so reforme, pri katerih bodo vztrajali prava pot in svoj govor končal z besedami: »Se vidimo čez tisoč dni.«