Tokrat v središče postavili kolo

Do 5. februarja si je mogoče v Galeriji Kranjske hiše ogledati razstavo likovnih del učencev OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Umetnine, zbrane pod naslovom Kolo v likovni kompoziciji, so ustvarili učenci tretje triade pod mentorstvom likovne pedagoginje prof. Sandre Sever.

Učenci pri predmetu likovne umetnosti že tretje leto sodelujejo z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, ki razstavlja zanimiva likovna dela mladih mojstrov. Ob tej priložnosti so se učenci in mentorica iskreno zahvalili vodstvu zavoda za zdaj že tradicionalno sodelovanje.

Naslov tokratne razstave je Kolo v likovni kompoziciji.

Letos je nastalo kar trideset likovnih del z motivom kolesa. Učenci so upodobili kolo po opazovanju, vendar nekoliko drugače. Dele kolesa, ki so se jim zdeli zanimivi in ki so še posebej pritegnili njihovo pozornost, so uporabili za gradnjo lastne uravnotežene kompozicije.

Pri tem so sledili navodilu, da se poskušajo čim bolj približati resničnemu videzu določenih delov kolesa. Tako so morali udejanjiti upodobitev glede na opazovanje in obenem sestavo lastne likovne celote. Poznavalci likovna dela ocenjujejo kot kakovostna, kompozicijsko, tehnično in barvno dobro zasnovana ter zanimiva. Likovni tehniki, ki so ju učenci uporabili, sta lavirana risba s črnilom in kombinacija temper ter črnila z upoštevanjem harmoničnih ali nasprotnih si barv.

Razstavo del v Kranjski hiši so si ogledali in pohvalili že mnogi, preostali pa imajo za to priložnost, kot rečeno, še do 5. februarja.