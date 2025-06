»Tokrat gre za starejše napadalce, ki so sredi noči strgali mavrično zastavo!« Spet homofobni napad, ostro se je odzvala Pirc Musarjeva

Knjigarna Mariborka v Mariboru, ki je v lasti založbe VigeVageKnjige, je bila takonec tedna spet tarča homofobnega napada, je sporočila direktorica založbe Anja Zag Golob. To dejanje nasilja nad manjšino je po njenih besedah jasen izraz sovraštva do različnosti ter napad na mirno sobivanje vseh v mestu.

Napad je obsodila predsednica republike

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je v odzivu vprašala, zakaj in kaj hočejo storilci s tem povedati. »A res samo zato, ker je knjigarna prostor znanja, svobode misli in govora? Takšna dejanja nestrpnosti in sovraštva so popolnoma nesprejemljiva in nezdružljiva z vrednotami naše družbe. Zato pričakujem od pristojnih institucij, da storijo vse, kar je potrebno, da se storilci odkrijejo in ustrezno obravnavajo in da s potrebnimi ukrepi preprečijo tovrstne napade,« je dodala.

Poudarila je, da ima vsakdo v naši državi pravico do varnosti in spoštovanja, ne glede na svojo spolno usmerjenost ali identiteto. »Pri tem ne gre le za LGBTIQ+ skupnost. Gre za vse nas, ki verjamemo v enakost in spoštovanje vseh ljudi,« je sklenila predsednica.

»Izjemno zaskrbljujoče je, da gre po informacijah policije tokrat za starejše napadalce, skupino treh moških, starih med 30 in 40 let, ki so sredi noči izza zaklenjenih vratnih kril strgali mavrično zastavo, ki, ko knjigarna ni odprta, sploh ni vidna,« je v sporočilu za javnost zapisala direktorica in glavna urednica založbe Zag Golob. Kot je dodala, so storilci odtrgali tudi napis pod homofobnim grafitom in poškodovali napis na nabiralniku.

Mimoidoči so poklicali policijo, ki je takoj posredovala, policija pa tudi že ima izjave prič in izvaja vse nadaljnje postopke v skladu s pooblastili, je še pojasnila.