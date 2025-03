Točno okoli 12.32: predstavitev knjige o pustu v Cerknici

V Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici bodo danes, 20. marca, ob 18. uri predstavili knjigo Točno okoli 12.32, ki jo je izdalo Pustno društvo Cerknica. Gostitelj večera bo Miha Razdrih, gosta pa urednik knjige Andrej Šparemblek in Primož Hieng, velik poznavalec pustnih šeg in običajev, tudi sodelavec pri omenjeni knjigi.

Knjiga je odličen spomenik pustnemu dogajanju na Cerkniškem.

»V rokah držite najnevarnejše orožje na svetu – knjigo,« so ob izidu zapisali v društvu. »Človeški spomin, ki je večinoma glavni vir pisca teh besed, je sila zanimiva zadeva. Včasih se namreč zgodi, da se ljudje istih stvari različno spomnimo. Zato podatke in zapise berite s tem v mislih. A pazite! Z vseh strani te knjige bodo pred vas skakali čudovita pravljična bitja, zgodbe, naše figure, skupine in druge šeme, zato se vam lahko zgodi, da se vam bo čez čas malo zameglil vid in v vas bo zagorela nora želja, da si čim prej nadenete masko. Nič hudega! To je dobro.«

Knjiga Točno okoli 12.32 je izjemna, hkrati pa je odličen spomenik pustnemu dogajanju na Cerkniškem. »Tisti digitalno napredni lahko celo s telefoni prek črtnih kod za hitro povezavo skočijo na svetovni splet in se utapljajo v poplavi dodatnih fotografij, vseh možnih avdio- in videomaterialih ter publikacijah, ki so se nabrali v pol stoletja,« so povedali v Pustnem društvu Cerknica.