Alarm za točo že sveti! Poglejte, kje grozi toča

V Sloveniji imamo danes vroč dan, ponekod naj bi se temperature povzpele celo do 37 stopinj Celzija, grozijo pa tudi močnejše nevihte. Vremenoslovci so napovedali, da bodo Slovenijo nevihte z lokalnimi neurji zajele proti večeru in ponoči, južni del pa tudi jutri zjutraj in dopoldne. A zdi se, da so nevihte nekoliko pohitele, saj je že oznanjena velika verjetnost toče na Kočevskem.

Razmere se hitro spreminjajo, lahko pa jih spremljate na spodnjem zemljevidu.

