Toča ponekod povsem uničila vrtnine in poljščine: takšna pa je napoved za danes! (FOTO)

Slovenijo so v soboto zajele nevihte z nalivi, sunki vetra in udari strel. Ponekod je padala tudi toča, med drugim na širšem območju Celja in Maribora ter v Pomurju. Vrtnine in poljščine naj bi bile ponekod povsem uničene. Nevihte je pričakovati tudi danes, a naj bi bilo vremensko dogajanje kljub vsemu bolj umirjeno.

Po poročanju portala Neurje.si je toča med drugim padala na območju Ponikve pri Žalcu, Šempetra v Savinjski dolini, v Preboldu, Hotinji vasi in Moravskih Toplicah. O toči so poročali tudi iz slovenske Istre, ki so jo nevihte dosegle najprej. Zaradi podrtega drevja je bila tam ovirana prevoznost nekaterih cest.

Neurje v Ljutomeru. FOTO: Bralec Matej

Včerajšnja tvorba nad Žalcem. FOTO: Bralec Jernej

Danes bo po podatkih Agencije RS za okolje sprva pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto. Čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht.

