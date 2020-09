Toča jim je uničila polovico grozdja

Ko so se zlasti kmetje nadejali, da je s koncem poletja tudi konec neurij s točo, ki lahko v nekaj minutah pobere celoleten trud s polj, iz vinogradov in sadovnjakov, je nebo minuli vikend udarilo še enkrat. Že v soboto se je pooblačilo, a temperatura je vztrajala pri 28 stopinjah Celzija skoraj vse do zgodnjega večera. In v nedeljo je udarilo.Iz Sevnice so okoli 16. ure sporočili, da je toča tolkla v pasu od Loke pri Zidanem Mostu do Boštanja in Šentjanža, kjer kmetje poročajo o strahovitem razdejanju na poljih, v sadovnjakih in vinogradih. Na omenjenem območju je veter poleg stanovanjskih hiš in drevja razkril najmanj 30 ...