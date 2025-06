Peti november 2013 se bo Darku Kuzmiču za večno vtisnil v spomin. Takrat so policisti v bojni opremi obkolili njegovo brunarico na jugozahodnem obrežju Bohinjskega jezera, prišli so gradbeni stroji in jo začeli rušiti. V brunarici, ki jo je legalno zgradila Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS) v prejšnji državi, je živel 30 let in si tam ustvaril tudi družino. Prekmurec je imel vsa dovoljenja za bivanje. Hiša je tam stala že od leta 1965. »Zakaj se jim je tako mudilo in zakaj so me morali žrtvovati dva dni pred moratorijem? Zakaj so s tako ihto izvajali teror nad mano, in to pred vsem...