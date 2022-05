To vojaki, zdravstveniki in policisti zahtevajo od Šarca, Bobnarjeve in Bešič Loredana

V zdravstvu so pričakovanja do danes uradno predstavljenega kandidata za zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana številna. Na zdravniški strani med drugim pričakujejo ureditev sistema nagrajevanja, v vrstah zdravstvene nege pa sprejetje standardov in normativov ter vzpostavitev socialnega dialoga.

Kot nujno izpostavljajo takojšnjo plačno reformo, ki bo nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu približala ureditvam učinkovitih zdravstvenih sistemov zahodnoevropskih držav. Izpostavljajo tudi vse slabšo dostopnost do zdravstvenega sistema in pričakujejo ukrepe na področju pogojev dela pri zagotavljanju zadostnega števila zdravnikov na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Vojaki pričakujejo 100-odstotno plačilo pripravljenosti za delo

V sindikatih na področju obrambe od kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca, sicer prvaka LMŠ, pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga in realizacijo sodbe vrhovnega sodišča glede 100-odstotnega plačila pripravljenosti za delo. Vojake želita videti zaposlene za nedoločen čas, česar niso dočakali v mandatu ministra Mateja Tonina.

»Za nas je pomembno, da bo več posluha, kot ga je bilo v mandatu te vlade. Predvsem, da bo prišlo do zdravega socialnega dialoga, ki je v Slovenski vojski zelo okrnjen,« je za STA svoja pričakovanja glede kandidata za obrambnega ministra izrazil predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak.

Policijska sindikata zadovoljna

Kandidatka za notranjo ministrico Tatjana Bobnar je po mnenju obeh policijskih sindikatov odlična izbira, ki bo povrnila zaupanje državljanov v ugled in delo policije, kar je v tem mandatu ključnega pomena. V preteklosti je pokazala tudi veliko mero razumevanja glede socialnega dialoga in bila trda, vendar pravična pogajalka, so ocenili.

Bobnarjeva je »dolgoletna uslužbenka policije, ki uživa visok ugled med zaposlenimi, kakor tudi med državljankami in državljani,« je za STA dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. Izbiro najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba glede notranje ministrice kot »odlično potezo« komentira tudi predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš.