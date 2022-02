Janša: Tudi Slovenija je lahko tarča ruskih napadov

O aktualnih razmerah v zvezi z rusko invazijo v Ukrajini je na posebni novinarski konferenci spregovoril predsednik vlade Janez Janša. Slednji bi moral te dni obiskati Ukrajino, kot je povedal, obisk ni odpovedan, je pa zaradi zadnjih dogodkov preložen.

»Slovenci smo bili pred 30 leti v podobni situaciji, zato vemo, kako se Ukrajinci danes počutijo. Izrazi solidarnosti in naše misli ter molitve prihajajo iz srca, ker vemo, kako težko je v takšnih trenutkih, ko ne veš, ali si sam, ali je kdo s tabo, ali boš dočakal jutrišnji dan,« je uvodoma povedal Janša.

Če se ne bo širila EU, se bo nekdo drug

Janša je skupaj s predsednikom poljske vlade na Evropski svet naslovil posebno pismo, poziv Evropski uniji, da se Ukrajini po hitrem postopku ponudi prespektiva polnopravnega članstva v EU. »Tekom noči so se temu pozivu pridružile še druge članice, čez nekaj ur se začenja seja Evropskega sveta, kjer bomo skjušali prepričati skeptične kolege, ki so izražali skepso glede širitve EU, da zdaj ni več čas za dolga razmišljanja, situacija je geostrateško postala drugačna, zbudili smo se v drugačni Evropi in da so potrebne pogumne odločitve.« Janša je še dodal, da če se ne širi EU, se bo širil nekdo drug. »Iz te krute lekcije, se je treba hitro nekaj naučiti.«

To, kar lahko EU ponudi Ukrajini, tudi Moldaviji in Gruziji je možen in realističen političen odgovor EU. Seveda, če se bo Ukrajina ubranila, je poudaril premier.

Povedal je še, da je govoril s predsednikom ukrajinske vlade. »Dejal mi je, da je po njihovih podatkih in tem, kar se dogaja na bojiščih, popolnoma jasno, da je cilj ruske agresije obglavljenje ukrajinske države. Uničenje, zamenjava vlade in predsednika, sedanje demokratično izvoljene oblasti in njihova zamenjava z marionetno vlado, kakšno je Rusija postavljala v tem delu Evrope v preteklosti. A je tudi dejal, da se Ukrajina bori, da potrebuje pomoč,« je povedal.

Veleposlaništvo trenutno ne more nuditi konzularne pomoči.

Konzularno poslovanje slovenskega veleposlaništva v Kijevu je do nadaljnjega ustavljeno, slovenski veleposlanik pa sicer ostaja v Kijevu, so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ). Vodja konzularnega sektorja Andrej Šter je za medije poudaril, da je »nudenje konzularne asistence na območju Ukrajine trenutno povsem neizvedljivo«.

Ministrstvo je sicer Slovence v Ukrajini že 12. februarja pozvalo, naj na varen način zapustijo državo, prav tako so odsvetovali potovanja tja. Po podatkih ambasade v Kijevu je bilo takrat v Ukrajini od 60 do 70 slovenskih državljanov, danes je Šter dejal, da jih je »zagotovo še nekaj deset«.

»Tisti, ki so na varnem, naj tam tudi ostanejo in spremljajo razmere. Če se odločijo, da državo zapustijo, pa naj to storijo na varen način, kot jim njihova lokacija to omogoča,« je dejal Šter. »Ves čas naj imajo pri sebi veljaven osebni dokument, priskrbijo naj si zadostne zaloge vode in hrane, če nameravajo potovati z avtom, pa naj imajo pri sebi tudi dovolj goriva, saj lahko pričakujemo pomanjkanje teh dobrin.«

Šter je pojasnil, da je trenutno nudenje konzularne asistence neizvedljivo. »Po eni strani je osebna komunikacija ta trenutek nemogoča, po drugi strani pa je tudi delovanje komunikacijskih sistemov, kot je telefonija ali pošiljanje sporočil, ves čas pod velikim pritiskom.«

Sporočilo ruskemu veleposlaniku

Državni sekretar Stanislav Raščan je ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ejvazova zaprosil, da svoji prestolnici prenese strogo obsodbo ruske vojaške invazije na Ukrajino. Slovenija Rusko federacijo poziva k spoštovanju vseh mednarodno pravnih obveznosti, k prenehanju agresije in k takojšnjemu umiku iz Ukrajine. S tem namenom Slovenija podpira nove omejevalne ukrepe Evropske unije, usmerjene med drugim na subjekte, ki so vpleteni v nezakonito odločitev Rusije, so zapisali na Ministrstvu za zunanje zadeve.

»Vojaška agresija proti Ukrajini, ki je suverena država z mednarodno priznanimi državnimi mejami, predstavlja kršitev mednarodnega prava in je resna grožnja evropskemu miru in varnosti. Ruska federacija bo morala prevzeti vso odgovornost za to enostransko odločitev, povzročeno škodo in izgubo človeških življenj.«