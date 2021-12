To ste čakali: priložnost za zaslužek

To so ličila, ki bodo v vas prebudila pravo praznično vzdušje

Mesta in domove je objel praznični pridih, ki prinaša toplino v naša srca. Prav tako pa se prebuja želja in odpira priložnost, da ste s svojim videzom v tem mesecu bolj drzni in mu dodate tisti pravi kanček prazničnega vzdušja. Pa naj bo to z bleščečim krilom ali vpadljivimi senčili za oči.