Ste slišali, kaj sta se Golob in Plenković dogovorila? (FOTO in VIDEO)

Slovenski in hrvaški premier Robert Golob in Andrej Plenković sta se dogovorila za podpis solidarnostnega sporazuma o oskrbi s plinom. Slovenija je tudi izrazila interes za sodelovanje pri povečanju zmogljivosti plinskega terminala na Krku in plinovodov. Solastnici krške nuklearke podpirata tudi gradnjo drugega bloka.

»Izpolnjeni so vsi pogoji in usklajeni teksti za to, da lahko ob prvi priložnosti podpišemo sporazum o solidarnosti med obema državama na področju energetike, predvsem plinskih povezav,« je po delovnem srečanju na Brdu pri Kranju povedal Golob.

Sporazum bi lahko podpisali ob skorajšnjem uradnem obisku slovenskega premierja v Zagrebu, je dodal Plenković.

Premierja sta se pogovarjala tudi o širitvi terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na hrvaškem otoku Krk. Ena od možnosti je, da bi terminal postal ena od vstopnih točk za skupno nabavo plina v EU, tako bi lahko za širitev pridobili tudi evropska sredstva. Hkrati bi povečali zmogljivost plinovodnih povezav Krka z BiH, Madžarsko ter Slovenijo in naprej z Avstrijo in Bavarsko v Nemčiji.

Obe vladi podpirata gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem (Jek 2), je povedal Golob in dodal, da bo pri tem pomembno, ali bo na ravni EU ta tehnologija uvrščena med čiste tehnologije in bodo tudi zagotovljena sredstva za njen razvoj.

Hrvaški premier Andrej Plenković in slovenski Robert Golob med delovnim obiskom v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/delo

Predsednika vlad sta govorila tudi o tem, kako bi Hrvaška, Slovenija in Italija zagotovili skupen nadzor nad koridorji, po katerih ilegalni migranti prehajajo prek Hrvaške in Slovenije v Italijo.