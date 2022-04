To sta še dva dodatno izvoljena poslanca

Poslanec madžarske narodne skupnosti bo tudi prihodnja štiri leta Ferenc Horvath, kažejo delni neuradni rezultati DVK. Po večini preštetih glasovnic je dobil 1984 glasov oz. 58,32 odstotka, Mihael Kasaš 790 glasov oz. 23,22 odstotka, Otto Močnek pa 628 glasov oz. 18,46 odstotka.

Horvath je za STA povedal, da se izid ne more več spremeniti, zelo vesel pa je, ker je dobil več glasov kot pred štirimi leti. »Ljudje so verjetno cenili delo, ki sem ga opravil, da sem dosegel dobre rezultate, s konstruktivno držo in dobrim sodelovanjem pa želim to delo nadaljevati.« Po sestavi nove vlade in izvolitvi predsednika verjame, da se bo slednji sestal tudi s predstavnikoma obeh avtohtonih narodnih skupnosti in da bodo poiskali rešitev za dobro sodelovanje.

Udeležba na volitvah je bila po zadnjih podatkih 59-odstotna, saj je glasovalo 3232 volivcev od 5478 volilnih upravičencev. Kot je za STA povedala tajnica pristojne volilne komisije Doris Kocon, čakajo še na glasovnice po pošti iz Slovenije, glasovnice z drugih volišč po Sloveniji ter na glasovnice iz tujine.

Žiža ostaja italijanski predstavnik

Felice Žiža. FOTO: Marko Feist

Na volitvah za poslanca italijanske narodne skupnosti pa je bil izvoljen dosedanji predstavnik manjšine. Po delnih neuradnih rezultatih, ki jih je na svoji spletni strani objavila Državna volilna komisija (DVK), je Žiža prejel 1098 oziroma 60,86 odstotka glasov, drugi kandidatpa 706 oziroma 39,14 odstotka glasov. Volilna udeležba pri volitvah za poslanca italijanske narodne skupnosti je bila sicer 68,76-odstotna.

Žiža je v prvem odzivu za STA svojo zmago ocenil kot prepričljivo. Po konstituiranju državnega zbora v novi sestavi in oblikovanju vlade poslanec italijanske manjšine pričakuje, da bo vlada stopila v stik tudi s poslancema narodnosti. Spomnil je, da sta manjšinska poslanca sodelovala z vsemi vladami, zato pričakuje tvorno sodelovanje tudi z novo vlado. Če bo prejel vabilo vlade k sodelovanju, bo predlagal sklenitev dogovora o sodelovanju, ki bi bil lahko tudi jedrnat, vendar mora biti vsebinski in se osredotočiti na konkretne projekte.