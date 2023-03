To soboto v Kopru starodobniški klepet ob kavi

To soboto se v Kopru obeta prav poseben dogodek, ki bo razveselil ljubitelje starodobnikov. Društvo Adria Classic Koper pripravlja tradicionalni Starodobniški klepet ob kavi (organizirajo ga že več let), ko se bo na Titovem trgu in Verdijevi ulici zbralo več kot 80 lastnikov starodobnikov, lastniki avtomobilov bodo z veseljem odgovorili na vprašanja obiskovalcev, veliko bo tudi priložnosti za fotografiranje.

Tradicionalno srečanje organizirajo že več let.

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper bo v sodelovanju z lokalnimi ponudniki temu dogodku dodal pozni zajtrk oziroma brunch: uživali boste ob jajčni omleti z istrskim tartufom, oljčnih namazih na domačem kruhu, marmeladah iz istrskega sadja, olivah in drugih dobrotah. V vintage bralnem kotičku bo poskrbljeno za sveže dnevne novice. »Vzemite si čas za dopoldansko kavico, pozni zajtrk in dnevno časopisje s pogledom na starodobnike,« vabijo organizatorji.