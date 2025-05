To so zaslužki naših glasbenikov: komu se lahko smeji in kdo se je znašel v težavah?

Poslovni asistent Bizi je objavil najnovejše finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2024, ki razkrivajo podrobnosti poslovanja več kot 248.570 pravnih oseb. Med njimi najdemo tudi podjetja v lasti znanih slovenskih glasbenikov, katerih uspeh se očitno ne meri zgolj v številu koncertov ali poslušanosti na pretočnih platformah, temveč tudi v impresivnih poslovnih rezultatih. Preverili smo, kdo je lani s podjetjem ustvaril več kot 100.000 evrov prihodkov iz poslovanja – in kdo je zašel v rdeče številke.

Vovkova presegla milijon evrov prihodkov

Med najuspešnejšimi izstopa podjetje Raay produkcija, ki je v lasti zakoncev Aleša in Marjetke Vovk. V letu 2024 sta zabeležila 1.149.895 evrov prihodkov in ustvarila 88.872 evrov dobička. Gre za občuten skok glede na leto poprej, ko so prihodki znašali 943.023 evrov, dobiček pa 71.902 evra.

Marjetka in Aleš Vovk. FOTO: Osebni arhiv

Na vrhu seznama sta se znašli še dve znani imeni – Natalija Verboten in njen mož Dejan Bojić, ki prek podjetja Bumerang poslujeta z več kot milijonom evrov prometa. V letu 2024 sta ustvarila 1.006.138 evrov prihodkov in 41.621 evrov dobička. Leto prej so številke pokazale 698.587 evrov prihodkov in 20.740 evrov dobička – kar pomeni, da so rezultati občutno boljši.

Senidah stabilno visoko, a z rahlim padcem

Ena največjih regionalnih glasbenih zvezd, Senida Hajdarpašić, znana kot Senidah, posluje prek podjetja SNDH. To je v letu 2024 ustvarilo 608.322 evrov prihodkov in 98.857 evrov dobička. Čeprav so prihodki v primerjavi z letom 2023, ko jih je bilo 649.319 evrov, nekoliko upadli, je podjetje ohranilo visoko raven dobičkonosnosti (le rahlo nižjo od lanskih 100.192 evrov).

Med samostojnimi podjetniki prednjači Uroš Umek, priznani didžej in producent, ki je v letu 2024 ustvaril 355.885 evrov prihodkov in kar 101.396 evrov dobička. V primerjavi z letom prej, ko je imel sicer višje prihodke (409.279 evrov), a nižji dobiček (51.614 evrov), je leto 2024 zanj finančno uspešnejše.

Uroš Umek - DJ Umek. FOTO: Blaž Samec

Jože Potrebuješ z dobičkom, Tanja Žagar nekoliko v padcu

Podjetje Potrebuješ, ki je v lasti člana Čukov Jožeta Potrebuješa, je lani zabeležilo 464.284 evrov prihodkov in 94.164 evrov dobička, kar je znatno več kot leto prej (326.350 evrov prihodkov in 42.460 evrov dobička).

Nekoliko manj uspešno pa je bilo leto za Studio Gond, ki ga vodita Tanja Žagar in njen partner Miki Šarec. V letu 2024 sta ustvarila 433.683 evrov prihodkov in 17.310 evrov dobička, kar pomeni padec glede na leto 2023, ko je bilo prihodkov 496.240 evrov, dobička pa 24.777 evrov.

Jana Plestenjaka ni bilo na odrih – in to se je poznalo

Brez dvoma pa je največje presenečenje letošnjega pregleda podjetje Talent Planet, ki je v lasti Jana Plestenjaka. Če je podjetje leta 2023 ustvarilo skoraj 450 tisoč evrov prihodkov in 169.336 evrov dobička, se je leto kasneje situacija močno poslabšala. V letu 2024 so prihodki padli na 138.714 evrov, podjetje pa je zabeležilo kar 360.938 evrov izgube. Ni zanemarljivo dejstvo, da je Plestenjak že v začetku leta 2024 napovedal daljši premor od glasbenih nastopov, kar je očitno vplivalo tudi na poslovanje podjetja.