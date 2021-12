To so zapeljivke in zapeljivci, ki so vas najbolj navdušili (FOTO)

Na portalu Slovenskih novic vsak dan objavimo tudi zapeljivca in zapeljivko dneva. Vsakdo od njih ima svojo zgodbo, za nekatere bralci in bralke pokažete več zanimanja kot za druge. Objavljamo pet zapeljivk in pet zapeljivcev, ki so vas v iztekajočem se letu najbolj navdušili.

ZAPELJIVKE

5. mesto

Sonja si zna sama popestriti dolgočasne večere

Noči so tako dolge. Še posebej zdaj, ko je sama, saj je njen partner moral na mirovno misijo v tujino. A našla je način, da si popestri dolgočasne večere.

4. mesto

Alenka dobro ve, zakaj jo na plaži poročeni moški gledajo

Ko pride na plažo, obmolknejo. Možje se delajo, da je niso opazili, kajti soproge so na preži. A ko gledajo stran, se njene lepote ne morejo nagledati.

3. mesto

Urša si en dan v letu privošči več

Ah, ta velika noč! »Tedaj si imam pravico privoščiti več,« si vsako leto govori.

2. mesto

Andreja uživa v vročih poletnih dneh

Prava morska deklica je. Na peščenih plažah si da duška in uživa pod žgočim soncem. Dolgi julijski dnevi so ji pisani na kožo.

1. mesto

Ne boste verjeli, kaj se je Manji zgodilo na slovenski plaži

Za prelepo mladenko se je dopust končal, misli pa ji že uhajajo na letošnjo nepozabno dopustniško destinacijo. Na eni od slovenskih plaž se je namreč dotaknila nebes, kot se rada slikovito izrazi.

ZAPELJIVCI

Zapeljivec Anže. FOTO: S. N.

5. mesto

Vroča akcija pod tuši, za Jako je prišla v slačilnico

Vsak ima svoje fantazije. Nekateri jih doživijo, drugi ne. Neki hokejist je razkril svoje: po napornem treningu se izvije iz težke opreme in zleze pod vroči tuš. Tam se mu nepričakovano pridruži sanjska ženska ... Kako se konča, je gentlemansko zamolčal.

4. mesto

Lado skrbi za pravilno rabo maternega jezika

Od nekdaj ga zanimata pravopis in pravorečje. Pravilna raba besed in lepota maternega jezika sta mu sveti. A ne le to, poskrbel je tudi, da so vsi njegovi bližnji pismeni, kot se spodobi, in da so sposobni tvorjenja jasnih sporočil, ne meglenih dvoumnosti, ki ljudi samo begajo.

3. mesto

Stojan je na plaži pravi veseljak

Čas za plažo je tisti, ki se ga najbolj veseli vsako poletje. Tam je res razigran in se sprosti do konca. Vsi ga poznajo kot pravega veseljaka.

2. mesto

Anej jih rad pokaže

Trdo je delal, da je dobil izklesane trebušne mišice, t. i. radiatorčke, zato jih pokaže ob vsaki priložnosti. Če te ni, pa se potrudi, da jo ustvari in razkrije sad trdega dela.

1. mesto

Anže je opravil maturo

Postavni mladenič se podaja v svet odraslih, saj je maturiral. Od oktobra si obeta tudi živahno ljubezensko življenje, saj se odpravlja študirat v prestolnico. Upamo, da ti uspe, bodoči pravnik.