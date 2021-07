To so zadnji podatki o okuženih, številke vlivajo upanje

Včeraj so opravili 604 PCR-teste in potrdili osem okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Delež pozitivnih testov je tako znašal 1,3 odstotka. Včeraj zaradi covida 19 ni umrl nihče. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 24, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa19. Po oceni inštituta je v državi trenutno 425 aktivnih primerov okužbe.V bolnišnicah zdravijo 58 bolnikov s covidom 19, 16 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, kažejo podatkih sledilnika covida 19.Z enim odmerkom cepiva je cepljenih 829.107 ljudi, z vsemi pa 698.372.Okužbo so doslej potrdili pri 257.429 ljudeh, in sicer pri 121.523 moških in 135.878 ženskah, še kažejo podatki inštituta za javno zdravje.