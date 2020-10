To so zadnji podatki o okuženih, spet slabe novice

V Sloveniji so v soboto v 1940 testiranjih potrdili 168 okužb z novim koronavirusom, je prek twitterja sporočila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovala 101 oseba, na intenzivni negi jih je bilo 15. V soboto so iz bolnišnice odpustili eno osebo.V soboto ni bilo smrti zaradi covida 19. Po podatkih sledilnika je sicer s to boleznijo v Sloveniji doslej umrlo 155 ljudi. Doslej so potrdili skupaj 6498 okužb z novim koronavirusom, v soboto pa je bilo v državi 2078 aktivnih primerov okužbe.Bolniške postelje z bolniki s covidom 19 se v drugem valu polnijo, razmerje med okuženimi in obolelimi pa se zaradi vse več obolelih slabša. Že nekaj časa je dnevno potrjenih od 150 do 200 okužb in število se ne manjša.