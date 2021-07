To so zadnji podatki o okuženih

V nedeljo so opravili 590 PCR-testov, ob tem pa potrdili devet okužb. Delež pozitivnih testov znaša 1,5 odstotka in je manjši kot dan pred tem (2,6 odstotka).Preteklo nedeljo so potrdili 11 okužb. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 53, število aktivnih primerov pa se je po oceni Nijz znižalo na 760.V nedeljo so opravili tudi 6.946 hitrih antigenskih testov, pozitivne izvide pa potrjujejo še s PCR-testi.Več sledi ...