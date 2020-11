»Dočakali smo dan, ko je število okuženih ...«

V soboto so v Sloveniji ob 3918 testiranih zabeležili 889 novih okužb s koronavirusom. Delež okuženih je zdrsnil na 22,69 odstotka, kar je skoraj tri odstotne točke manj kot v petek. Na intenzivnih oddelkih v bolnišnicah je bilo 176 bolnikov, dva manj kot v petek, je na Twitterju objavil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.Število bolnikov s covidom-19 na intenzivnih oddelkih se je po navedbah Kacina zmanjšalo, čeprav so v soboto iz bolnišnic odpustili pol manj ozdravelih kot v petek, in sicer 42. V petek so jih odpustili 93.V soboto je bilo testiranj manj, »a ukrepi učinkujejo,« je zapisal Kacin. Epidemiološke razmere se po njegovem postopno, a vendarle popravljajo tudi na Gorenjskem.