To so zadnji podatki o okužbah v šolah: v karanteni 2933 otrok

V vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah je po zadnjih podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport aktivno okuženih 119 otrok in 271 zaposlenih. V karanteni je 2933 otrok oz. 139 oddelkov.Glede na podatke, objavljene na spletni strani ministrstva, je relativni delež okuženih učencev po prvem tednu vrnitve učencev prve triade v šole v nekaterih regijah 0,02 odstotka. V nedeljo, tik pred začetkom počitnic za učence vzhodnega dela Slovenije, je ta delež znašal 0,04. Delež okuženih otrok v vrtcih se v istem obdobju ni bistveno spreminjal in je znašal okoli 0,03 odstotka.Šolski prag so osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov po večmesečnem šolanju na daljavo prestopili minuli teden, ko so svoja vrata najprej odprle šole na zahodu Slovenije. Za vzhodni del države so se takrat začele zimske počitnice, danes pa so se v šolske klopi vrnili tudi otroci s tega dela države.