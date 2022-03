To so zadnji podatki o okužbah, v Nemčiji svarila pred šestim valom

V petek so v Sloveniji ob 1.762 PCR-testih in 12.605 hitrih antigenskih testih potrdili 2.257 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) je v državi 25.456 primerov aktivnih okužb, kar je 456 več kot dan prej.

V petek so potrdili 32 okužb več kot dan prej, v primerjavi s preteklim petkom pa 421 več. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.949, kar je 60 več kot dan prej. Za 22 pa se je zvišalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 1.199. Po podatkih Nijz je enim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 1,264.205 ljudi, z vsemi odmerki 1,219.359.

Številke pa rastejo po drugih držvah

Kitajska danes poroča o največjem dnevnem porastu okužb z novim koronavirusom v državi po prvem izbruhu v Vuhanu pred več kot dvema letoma. Kitajska nacionalna zdravstvena komisija je namreč potrdila 1.524 primerov, od tega jih je približno dve tretjini asimptomatskih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Avstriji in Nemčiji vnovič beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom. V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 50.000 primerov okužbe, iz sosednje Nemčije pa poročajo o rekordnih skoraj 263.000 primerih. Pri tem se krepijo svarila pred šestim valom pandemije in pozivi k cepljenju.