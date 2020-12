Črni december: umrlo že več kot 1000 ljudi, ki so imeli koronavirus

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec, Delo

Preko 1000 smrti

V četrtek so testirali 5187 oseb na novi koronavirus, 1363 je bilo pozitivnih. To kažejo podatki sledilnika covida 19. To pomeni, da je pozitivnih 26,28 odstotka.S hitrimi testi so odkrili 420 pozitivnih, medtem ko je bilo testov 7236 (5,8 odstotka pozitivnih).Če rezultate seštejemo, kar je po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smiselno , je bilo pozitivnih 14,35 odstotka med vsemi testiranimi. A pozor, če ste bili negativni na hitrem testu, vam v branje priporočamo besede infektologinje Bojane Beović, kaj negativen rezultat na hitrem testu pomeni V bolnišnicah se zdravi 1142 oseb (dan prej 1189), 201 oseba (dan prej 210) potrebuje intenzivno zdravljenje. V Sloveniji je včeraj umrlo 28 oseb (dan prej 25), ki so bile okužene z novim koronavirusom. Samo v decembru je do danes umrlo že več kot 1000 ljudi, ki so imeli tudi koronavirus. Po zadnjih podatkih je decembra 20 odstotkov več smrti kot novembra (primerjamo podatke do vključno 24. dne v mesecu).