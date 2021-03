To so novosti v zvezi z južnoafriško različico virusa pri nas (VIDEO)

Zdravnik večkrat testiran

Gre le za en primer

V nedeljo so po podatkih sledilnika covida 19 v 1451 PCR-testih potrdili 243 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 16,7 odstotka.Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 543 covidnih bolnikov, 91 na oddelkih intenzivne nege. V domačo oskrbo so odpustili 16 oseb, 11 jih je umrlo. Sedemdnevno povprečje okužb je 768. Opravili so tudi 9256 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi. V Sloveniji je trenutno 10.651 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.V nedeljo so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 243 ljudeh, torej pri petih manj kot v nedeljo pred tednom dni (248). Sedemdnevno povprečje okužb je bilo tako v nedeljo za eno nižje kot v soboto. Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida 19, se je povečalo za 14, število tistih na oddelkih intenzivne nege pa se je zmanjšalo za dva.Oba podatka državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500. V rdeči fazi in na meji prehoda v črno fazo pa je obalno-kraška regija, ki ima še vedno najvišjo 14-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev (829, Slovenija 504).Na novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije jeiz območne enote NIJZ Maribor pojasnila novosti glede pojava afriškega seva pri nas.Kot je potrdila so v sredo, 24. februarja, izvedli epidemiološko poizvedovanje pri potrjenem primeru covida pri osebi iz mariborske regije, ki je zaposlena v zdravstveni ustanovi. »Okužba je potekala v blagi obliki. Pri epidemiološkem poizvedovanju smo ugotovili, da je oseba v februarja potovala na območju Afrike, skupaj s še tremi osebami. Med potovanjem so se večkrat testirali in vedno bili negativni na koronavirus. Prav tako so izpolnili vse potrebne pogoje za vkrcanje na letalo za vrnitev domov,« je uvodoma povedala. V ponedeljek, 22. februarja, so se vse štiri osebe ponovno testirale in vsi rezultati so bili negativni. »Na podlagi tega je oseba v torek, 23. februarja, odšla na delovno mesto, kjer je svoje delo opravljala v predpisani zaščitni opremi. Po nekaj urah dela je zaznala slabše počutje, zato se je nemudoma odstranila z delovnega mesta, o tem obvestila delodajalca, opravila bris in odšla v domačo izolacijo. Oseba je tako ravnala v skladu s protokolom in upoštevala vsa načela previdnosti.«Dve osebi, ki sta bili prav tako na potovanju, sta razvili blage simptome prehlada in se ponovno testirali, rezultati pa so bili pozitivni. Ena oseba, ki je bila ravno tako kot okužena oseba popolno cepljena, ni razvila nobenih simptomov okužbe in je bila tudi ob kontrolnem odvzemu brisa negativna.Vuzemova je sicer še pojasnila, da novih primerov južnoafriške različice niso potrdili. Omenila je tudi, da je bilo sekvenciranje, ki se je zgodilo na podlagi epidemiološkega poizvedovanja, bolj kot ne naključne najdbe. »Čisto možno, da v državi obstajajo tudi drugi primeri, kjer bi potencialno lahko sekvencirali južnoafriški sev, pa pač za njih ne vemo. To je zelo eksplicitna izpostavitev dotičnega primera.«Glede na okužbo je NIJZ opredelila štiri visokorizične stike z okuženimi in jim odredila karanteno, nizkorizičnim stikom pa posredovala navodila o samoopazovanju, striktnem izvajanju vseh preventivnih ukrepov in naknadnega testiranja na delovnem mestu. »Vsi stiki, tako nizko kot visokorizični, so redno testirani in do današnjega dne so bili vsi rezultati negativni.«Vuzemova je poudarila še, da se okužba lahko pojavi tudi pri cepljeni osebi, še posebej kadar gre za nove različice virusa. »Je pa običajno ta okužba blažja. Cepljenje nas izjemno dobro ščiti pred težjo obliko bolezni, ki bi zahtevala bolnišnično zdravljenje.«