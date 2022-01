To so zadnji podatki, delež novih okužb spet zelo velik

V petek so v 14.650 PCR-testih potrdili 9945 okužb z novim koronavirusom (67,9 odstotka). Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji 101.960 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je pri 8825.

Število aktivnih primerov okužb se je v petek v primerjavi z dnevom prej povišalo za 5479, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je višje za 336. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 4827, kar je 261 več kot dan prej.

V primerjavi z minulim petkom, ko so opravili 14.360 PCR-testov, so ta petek potrdili 2365 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minuli petek povečal za 15 odstotnih točk. Ta petek so opravili tudi 107.468 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.378 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.206.666.