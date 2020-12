To so zadnje številke o okuženih s koronavirusom

Takšno napako si je privoščila voditeljica Pop TV

Naša prva komercialna televizija Pop TV letos praznuje četrt stoletja, o čemer so v oddaji 24ur zvečer klepetali voditeljica Petra Kerčmar in takratni prvi voditelji Drago Balažič, Franci Petek in Špela Pretnar. Kerčmarjeva se je s kolegi pogovarjala o njihovih voditeljskih začetkih in napakah, pri tem pa sama storila napako, so opazili pozorni gledalci. Prvega voditelja dnevnika na