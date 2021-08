To so zadnje številke o okužbah z novim koronavirusom

V 1397 PCR testih, ki so jih v soboto opravili pri nas, so potrdili 244 okužb z novim koronavirusom. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 3423 aktivnih primerov okužbe. V soboto so pri nas opravili tudi 24.048 hitrih testov.V zadnjih dveh tednih je bilo pri nas na 100.000 prebivalcev potrjenih 159 primerov okužbe z novim koronavirusom, povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa je 296.Po podatkih NIJZ je bilo pri nas z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 doslej cepljenih 972.303 oseb, z vsemi potrebnimi odmerki pa 872.103 oseb.