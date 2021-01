Znano, kaj bo z učitelji, ki se ne bodo testirali (VIDEO)

Testiranje na Covid-19 na Metelkovi v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Na delu bodo tudi mobilne enote

Učitelje bodo Ljubljani v ponedeljek ​s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) testirali na Gospodarskem razstavišču.



V ponedeljek, 25. januarja, bo tako testiranje na Gospodarskem razstavišču potekalo samo za šolnike, testiranje splošne populacije bodo tako lahko opravljal od torka do petka, med 11. in 15. uro, s sprejemom do 13.30.





Sledi testiranje učencev?

Katere maske so najboljše

V četrtek je bilo opravljenih 4.872 PCR-testov na novi koronavirus, od tega jih je bilo pozitivnih 1.115 oziroma 22,9 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 6.277 HAT oziroma t. i. hitrih testov, od tega jih je bilo pozitivnih 324 oziroma 5,2 odstotka. Skupaj je bilo tako ob 11.149 testih odkritih 1.439 novih okužb oz. je bilo pozitivnih 12,9 odstotka testiranih z obema testoma.Aktivnih primerov okužbe v Sloveniji je 19.008, približno 600 manj kot dan prej, je sporočil Covid 19 sledilnik. To pomeni, da se nadaljuje trend nekoliko boljše epidemiološke slike pri nas, zaradi česar je vlada sporočila, da se s torkom odpirajo vrtci in šola za prvo triado.V četrtek je umrlo še 25 ljudi z ali zaradi covida 19, je sporočila vlada. V bolnišnicah se je zdravilo 1140 covid 19 pacientov (dan prej 1159), od tega 185 na intenzivni negi (dan prej 183).Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19 sta sodelovala generalna direktorica direktorata za javno zdravjeiniz Instituta Jožef Stefan:Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1.220, je povedala, naslednicakot uradnega vladnega govorca za covid 19. V zadnjih veh dneh so se v bolnišnicah zmanjšali tako sprejemi kot odpusti covid 19 pacientov. Najvišja incidenca potrjenih primerov ostaja v regijah Posavska, Goriška in Jugovzhodna Slovenija.Kerstin Petričeva je predstavila, kako bo v ponedeljek preden se otroci prve triade in učitelji vrnejo v šole, potekalo testiranje zaposlenih. Vzgojitelji in učitelji v regijah, kjer to situacija dopušča, se bodo testirali pred začetkom pouka in potem periodično vsaj enkrat na teden.Ministrstvo za zdravje je na pobudo in v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo pripravilo tako protokol za testiranje zaposlenih v vrtcih in šolah kot tudi protokol za testiranje univerzitetnih učiteljev. Tisti, ki bodo pozitivni, se bodo morali takoj vrniti domov, seveda ne s sredstvi javnega prevoza.Šole in zdravstveni domovi se bodo dogovorili, kako bodo potekala testiranja, da ne bo gneče. O tem, kdaj in kje naj se zglasijo vzgojitelji in učitelji, jih bo obvestilo vodstvo njihove šole. Za fleksibilen način so se odločili, ker se okoliščine na lokalni ravni razlikujejo in je nekje bolj primerno, da se testiranje izvede v zdravstvenem domu, drugje pa se lahko organizira v šoli oz. v dogovoru z lokalno skupnostjo na posebej določenem prostoru, je pojasnila.O testiranjih so obveščali tudi župane, v šolstvu pa so v začetku tega tedna z okrožnico obvestili vse ravnatelje. Za posredovanje informacij se bodo vključile tudi območne enote NIJZ, njihovi kontakti pa bodo objavljeni na spletni strani ministrstva za zdravje.Zdravstveni domovi so koordinator testiranja na območju, ki ga pokrivajo, pri tem pa lahko k sodelovanju povabijo tudi koncesionarje. Tam, kjer bo število potrebnih testiranj preveliko ali gre za zelo oddaljene šole oziroma vrtce, bodo z ministrstva zagotovili sodelovanje pooblaščenih mobilnih enot.Testiranje za zaposlene v višjem in visokem šolstvu bo potekalo vzporedno in sicer bo organizirano s pomočjo mobilnih enot v vseh krajih, kjer se univerzitetni programi izvajajo. Tudi v tem primeru bo zaposlene o lokaciji obveščalo pristojno ministrstvo.Samo testiranje ne bo dovolj. »Če se ne bomo držali ukrepov in ob najmanjšem znaku okužbe ne ostanemo doma, nam ne bo uspelo otrok obdržati doma,« je poudarila Kerstin Petričeva. Noben medicinski postopek ne more biti obvezen, če ga ne določa zakon, vendar tisti izmed okoli 30 tisoč šolnikov, ki se ne bo testiral, ne bo v živo izvajal pouka, moral bo izvajati kakšne druge naloge od doma. Če ni testiran, lahko povzroči, da se bo okužil cel razred, je pojasnila zmedo glede tega, ali je testiranje obvezno oz. kakšna je pravna podlaga, da se obvezno testira učitelje.Glede morebitnega testiranja učencev je dejala, da o tem razmišlja cela Evropa. Mislim, da je treba počakati, kakšen bo izplen tega, preden to morda uvedeno v Sloveniji. »Mislim pa, da bo to naslednji korak,« je dejala Kerstin Petričeva.Gradišek je poudaril, da maske služijo predvsem temu, da okuženi ne širijo virusa v svoje okolje, kar je še posebej pomembno pri asimptomatskih pacientih, ki (še) nimajo simptomov. Maska je tudi filter, ki delno filtrira zrak iz okolice in tako ščiti tudi nas.Najbolj učinkovite so plinske maske, ki jih uporabljajo gasilci ali »skafander« maske, ki jih uporabljajo predvsem v medicini, kjer je visoka verjetnost za okužbo z virusom.Naslednji tipi mask so t. i. polobrazni oz. respiratorji, znane v Evropi pod imenom FFP. Te maske se tesno prilegajo obrazu, pokrivajo nos in usta ter tako filtrirajo zrak. Maske tipa FFP2 filtrirajo 94 odstotkov drobnih delcev, maske tipa FFP3 pa 99 odstotkovdelcev iz zraka. Oznake N95 oz. KN95 so po ameriških in kitajskih standardih oznake, ki približno ustrezajo maskam tipa FFP2, je pojasnil Gradišek.Pomembno je, da se maske tesno prilegajo obrazu, da se dejansko ves zrak prefiltrira skozi masko in ne gre mimo, je opozoril. Maske FFP3 imajo včasih pri strani filter. »Ko vdihnemo, gre zrak skozi filter, ko pa izdihnemo, gre zrak skozi ventil, ki pa nima filtra, zato te maske niso primerne za boj proti virusu. Pri medicinskih oz. kirurških maskah osnovni namen ni filtracija delcev, ampak vseeno material, iz katerega so narejene, zelo dobro filtrira delce, razlika od mask FFP je predvsem v tem, da se ne tako dobro prilegajo obraza,« je še dodal.