To so veliki zmagovalci 34. Slovenskega oglaševalskega festivala (FOTO)

Na 34. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) so razglasili nagrajence. Kot agencija leta je slavila agencija Shift, najuspešnejša znamka leta pa je postala Mastercard Slovenija, so sporočili iz Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ).

Prvega dne festivala se je udeležilo več kot 1300 ljudi

Priznanje za najboljši produkcijski hiši filmskih oglasov so podelili Just A Corpse in Instant, naziv najboljše produkcijske hiše radijskih in zvočnih oglasov pa je pripadel Zavodu Radio Študent.

Naziv oglaševalska osebnost leta je prejel partner in član uprave skupine Pristop Sašo Dimitrievski, oglaševalec leta 2024 pa je postalo podjetje Mastercard Slovenija.

FOTO: Žiga Intihar

FOTO: Žiga Intihar

FOTO: Žiga Intihar

Zmagovalca natečaja za Mlade kreativce, ki bosta potovala na tekmovanje Young Lions v Cannes, sta Teja Medvešček in Lovro Frece.

Podelil so tudi dve veliki nagradi, 27 zlatih in 43 srebrnih nagrad. Veliki nagradi sta prejeli kampanja Geste vključenosti/Finančno opismenjevanje, ki jo je za podjetje Mastercard Slovenija ustvarila agencija Povem, in kampanja Ali tveganje živi na vašem naslovu?, ki je delo agencija Herman&partnerji za Zavarovalnico Triglav, so še sporočili iz oglaševalske zbornice.

FOTO: Žiga Intihar

FOTO: Žiga Intihar

FOTO: Žiga Intihar

SOF, ki se zaključuje danes, tradicionalno organizira SOZ. Letos je poudarek na družbenih temah, kreativnih pristopih in tehnoloških vpogledih.