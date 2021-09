To je velika sprememba glede obveznosti pogojev PCT

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Z njim bo s ponedeljkom razširila pogoj PCT na številne dejavnosti ter uporabo zaščitnih mask in razkužil. Pogoj PCT bodo morale izpolnjevati osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik.Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje, bo odlok začel veljati v ponedeljek. »Ker pa je časa za pripravo na to malo, pričakujemo, da se bo odlok uveljavil postopno prek naslednjega tedna in da ga bomo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh.«Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. Omejitve PCT ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.Za opravljanje dela kot pogoj testiranja se po njegovih besedah šteje tudi testiranje s testi HAG za samotestiranje. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.