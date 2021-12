To so v božični poslanici zaželeli slovenski škofje

Slovenski škofje so v božični poslanici, ki jo je letos predstavil soboški škof Peter Štumpf, zaželeli, naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. »V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro,« je v imenu slovenskih škofov dejal Štumpf.

Peter Štumpf, murskosoboški škof, FOTO: Tadej Regent/delo

Kristjani bodo v soboto obeležili božič, praznik, s katerim slavijo rojstvo Jezusa Kristusa. Štumpf je v poslanici dejal, da je dete v jaslicah rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje.

»Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam - ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni,« je navedel.

Zato nas božič po njegovih besedah ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo.

Papež pred božičem pozval k ponižnosti Papež Frančišek je med današnjo večerno mašo pred božičem pozval k ponižnosti. »Nehajmo jokati za veličino, ki je nimamo. Nehajmo stokati in imeti dolge obraze. Opustimo pohlep, ki nas nikoli ne zadovolji,« je dejal med pridigo v baziliki svetega Petra. Ljudje se leta ženejo za uspehom in se želijo povzpeti na piedestal, a Bog je na drugi strani izkazoval predvsem ponižnost, je še izpostavil papež.

»Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim«, so škofje v poslanici izrekli svojo sočutno bližino. »In v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč,« so dodali.