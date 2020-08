To so turistične kmetije, kjer je bilo unovčenih največ bonov

FOTO: S. N.

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila podatke o koriščenju turističnih bonov v Sloveniji. Poleg tega, da so razkrili, kje je bilo do 9. avgusta unovčenih največ bonov in kateri nastanitveni obrati so bili med Slovenci najbolj priljubljeni, so razkrili tudi, v katerih turističnih kmetijah je bilo unovčenih največ bonov.Na turističnih kmetijah in kmetijah z nastanitvijo je bilo unovčenih več kot 15 tisoč bonov, skupna vrednost unovčenih bonov pa je nanesla več kot 1,8 milijona evrov.Če jih sami še niste unovčili, boste morda ob pogledu na seznam dobili kakšno idejo.Med turističnimi kmetijami je na prvem mestu domačija Firbas, kjer so do 9. avgusta zabeležili 312 unovčenih bonov v vrednosti 40.917 evra. Na drugem mestu je Šenkova domačija, kjer je bilo unovčenih 282 bonov, na turistični kmetiji Vršnik – Govc so bili unovčeni 203 boni v skupni vrednosti nekaj manj kot 30 tisoč evrov. 224 turističnih bonov je bilo unovčenih v turistični kmetiji Marjanca, 252 bonov pa na kmetiji Tremel.