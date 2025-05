To so top slovenske restavracije po mnenju gostov! Prihodki so milijonski

Poslovni rezultati slovenskih restavracij za leto 2024 kažejo zanimivo sliko: medtem ko se nekatere zanašajo na množično priljubljenost in stabilen dobiček, druge kljub visoki ceni menijev poslujejo z izgubo. Analizirali smo poslovne podatke za ljubljanske restavracije, ki so med najbolje ocenjenimi na TripAdvisorju, ter za tiste, ki sodijo med najdražje v državi.

TripAdvisor je največja svetovna spletna platforma z ocenami in mnenji gostov o restavracijah, hotelih, atrakcijah in potovanjih, ki vpliva na odločitve milijonov uporabnikov po svetu. Analizirali smo pet najbolje ocenjenih kotičkov, kamor se ob obisku Ljubljane radi odpravijo turisti.

Balkanska klasika najbolj priljubljena

Podjetje S84 d.o.o., ki vodi čevabdžinico Sarajevo v Ljubljani, zaseda 1. mesto na TripAdvisorjevi lestvici. Leta 2024 so ustvarili 2,15 milijona evrov prihodkov in 192.339 evrov dobička, kar je rahla rast prihodkov v primerjavi z letom 2023, ko je ta znašal 2,01 milijona evrov, dobiček pa je bil malenkost višji – 193.143 evrov. V tem primeru zaslužek ne temelji na prestižu, temveč na množični priljubljenosti.

Simbolična fotografija. FOTO: Marko Feist

Na drugem mestu se je znašla Restavracija Cool House, katere zgodba je unikatna: podjetje se je sprva ukvarjalo z grosistično prodajo živil, restavracijo pa so odprli šele jeseni 2022.

Ta korak se jim je očitno obrestoval: v letu 2023 so ustvarili rekordnih 11,29 milijona evrov prihodka, leta 2024 pa 10,29 milijona, kar je sicer padec, a še vedno visok rezultat. Dobiček je padel z 279.380 evrov (2023) na 188.549 evrov, a ostaja eden najvišjih v branži.

Pred odprtjem restavracije je njihov prihodek znašal okrog 8,5 milijona evrov, leto poprej pa nekaj čez šest. Z odprtjem restavracije so torej bistveno povišali priliv.

Uspeh pod gradom

Tretja na TripAdvisorju je ljubljanska Restavracija Julija, ki vsako leto beleži rast: 4,41 milijona evrov prihodka in 292.168 evrov dobička v letu 2024, v primerjavi s 4,28 milijona prihodka in 231.540 evrov dobička v 2023. Gre za enega najbolj dobičkonosnih lokalov v prestolnici.

Ena od njih slovi po morski hrani. Simbolična fotografija. FOTO: Cavan Images Getty Images/istockphoto

Četrto mesto priljubljenosti zaseda Hiša pod Gradom, ki je lansko leto ustvarila 441.362 evrov prihodka in 29.258 evrov dobička. V letu 2023 so bili rezultati nekoliko nižji – 371.941 evrov prihodkov in 23.548 evrov dobička. S svojim partnerskim podjetjem HPG TEAM vodijo še Pica role, katerih prihodek je znatno višji: s slabih dveh milijonov v letu 2023 so padli na še vedno visokega 1,9 milijona lansko leto.

Ko trgovina poveča dobiček

Na petem mestu je trgovina in bistro Kodila na ljubljanski tržnici. Kombinacija prodaje in gostinstva prinaša konkretne številke: 7,11 milijona evrov prihodka in 187.977 evrov dobička v letu 2024, leto prej pa 6,98 milijona prihodkov in 175.481 evrov dobička. Jasno je, da dodana trgovinska dejavnost pomeni pomembno konkurenčno prednost.

Nekateri se zanašajo na množično priljubljenost in stabilen dobiček.

Medtem ko množično priljubljene restavracije s preprosto ponudbo (npr. čevapčiči, testenine) ohranjajo stabilen dobiček, se restavracije z visokimi cenami in z Michelinovimi zvezdicami pogosto spopadajo z izzivi dobičkonosnosti. O tem bomo pisali v naslednjem članku.

Ključni dejavniki za uspeh so torej kombinacija z dodatno dejavnostjo (npr. trgovina ali nastanitve), dostopnost za širšo publiko ter konsistentna rast, brez katere ne gre.