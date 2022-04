To so stavbe, v katerih imajo stranke svoje volilne štabe: elitne ali ne? (FOTO)

Pred začetkom volilne kampanje so stranke morale odpreti svoje volilne oziroma transakcijske račune in sporočiti naslov volilnega štaba, ki ga po navadi vodi ponavadi ena oseba. Preverili smo, na kateri lokaciji bo izhodišče za njihove volilne aktivnosti in ali prostore najemajo. Odgovora nam niso poslali vsi, ki kandidirajo na volitvah. Objavljamo le tiste stranke, ki so se odzvale na naše vprašanje.

Volilni štab stranke SAB za državnozborske volitve so vzpostavili na sedežu stranke na Štefanovi ulici 5 v Ljubljani. Prostore najemajo in prostor je dovolj velik za vsa volilna opravila. Na istem naslovu je tudi ministrstvo za zdravje.

Volilni štab in prostori stranke SAB. FOTO: Zaslonski posnetek

Štab stranke LMŠ je v najetih prostorih stranke na Beethovnovi ulici 2 v Ljubljani. Na istem naslovu je tudi nekdanja Stranka modernega centra.

Prostori LMŠ. FOTO: Zaslonski posnetek

NSi ima svoj glavni štab v prostorih glavnega tajnika NSi na Dvořakovi ulici 11a za Bavarskim dvorom. Na istem naslovu je mogoče najti tudi Institut dr. Janeza Evangelista Kreka. Pred dnevi so kot edini od strank odprli tudi volilno kavarno NSi na Slovenski cesti. Prostor so dodatno najeli za čas kampanje, koliko so zanj odšteli, pa nam niso odgovorili.

Prostori NSi. FOTO: Zaslonski posnetek

SD ima volilni štab na sedežu stranke na Levstikovi ulici 15, stavba pa je v lasti stranke.

Stavba v lasti SD. FOTO: Zaslonski posnetek

Sedež stranke bo za svoj volilni štab izkoristil tudi SNS. Ta je na Bleiweisovi cesti 13.

Stavba SNS. FOTO: Zaslonski posnetek

Stranka Resni.ca bo imela svoj volilni štab v strankarskih prostorih na Koroški cesti 2 v Kranju. Prostorov pa ne bodo najemali.

Prostori stranke Resni.ca. FOTO: Zaslonski posnetek

Stranka Naša prihodnost nima svojih lastniških prostorov. In tudi oni so bili skrivnostni v odgovoru na vprašanje, ali bodo prostore najemali. Njihov štab je na naslovu Stegne 11a v Ljubljani.

Prostori stranke Naša prihodnost, FOTO: Zaslonski posnetek

Dovolj prostorov ima peterica strank, ki je povezana v stranko Povežimo Slovenijo (Slovenska ljudska stranka, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Nova ljudska stranka, Nova socialdemokracija in Konkretno). Štabi bodo na lokaciji obstoječih strank, dodatnih prostorov za namen, da bi se približali državljanom s kavico ali čajem, kot bodo to storili v NSi, pa ne bodo najemali.

V stranki Domovinska liga so nam odgovorili, da so kot neparlamentarna stranka brez večjih sredstev, zato štaba nimajo.

Lista Borisa Popoviča ima štab v pohištvenem salonu soproge predsednika stranke.

Večina strank se bo letošnjih volitev držala po načelu, da je boljše, da gredo same med ljudi, kot da čakajo, da jih ljudje najdejo. Da bi bile pri tem uspešne, so nekatere stranke najele avtobuse ali pa z reklamnimi nalepkami polepile kombije, osebna vozila in tudi skiroje.

Na vprašanja se niso odzvali SDS, Levica, Gibanje Svoboda, Piratska stranka, Nestrankarska ljudska lista in Za ljudstvo Slovenije.