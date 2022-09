To so slovenski zločinci, ki jih iščejo z rdečo mednarodno tiralico

Na Interpolovem seznamu iskanih oseb je 7145 oseb. Od tega je pet takšnih, ki jih z mednarodno tiralico išče Slovenija, štirje moški in ena ženska. Na seznamu so osebe, obdolžene kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in osebe, ki so pobegnile iz zavoda za prestajanje zaporne kazni.

Iskani slovenski državljani. FOTO: Interpol

Med iskanimi je 45-letni Danjel Borojević, ki ga preganjajo zaradi oboroženega ropa. Borojević je iskan že od avgusta 2012. Borojević je s sostorilci maja 2002 oropal Krekovo banko v Celju in uslužbenki grozil z vojaško avtomatsko puško. Zbežal je s približno 130.000 evri gotovine. Policisti so sostorilce uspeli prijeti, za Borojevićem pa se je izgubila vsaka sled.

Urška Šprah. FOTO: Interpol

37-letna Urška Šprah, ki je osumljena prevare in pranja denarja, je imela zadnji naslov prijavljen v Dubaju, na begu pa je že od leta 2014. Pred leti smo poročali, da je bila vpletena v hudodelsko združbo pod imenom Profit Club, ki je z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin in donosnih naložb panamske družbe spravila v zmoto najmanj 800 vlagateljev in si pridobila za približno 15 milijonov evrov koristi.

Od leta 2018 je na begu danes 65-letni Jože Pirh. Policija ga išče, ker je leta 2017 streljal na svojo nekdanjo partnerico in nato izginil. O očetu je za Slovenske novice spregovoril tudi njegov sin, Jože Pirh mlajši.

Interpol že dve desetletji išče tudi 46-letnega Primorca Luko Furlana zaradi poskusa umora v Rožni Dolini. Kod se potika, ni znano, od enega njegovih znancev smo pred časom izvedeli, da naj bi pred leti bival v Južni Ameriki, zaradi pečanja z drogami pa spoznaval tudi notranjost tamkajšnjih zaporov. Kje je zdaj in ali je sploh še živ, menda ne ve nihče.

Luka Furlan. FOTO: Interpol

Med slovenskimi državljani na rdečih tiralicah se je zaradi proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi znašel tudi 41-letni Neven Stanić iz Kotor Varoša v Bosni in Hercegovini. Pri Staniću ima na Interpolovi strani navedeni dve narodnosti: bosansko-hercegovsko ter slovensko.