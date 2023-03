To so slovenski upokojenci, ki blestijo v športu, glasbi in likovni umetnosti

V športni dvorani v Cerkljah je bil minulo soboto 72. občni zbor tamkajšnjega društva upokojencev, na katerem se je zbralo 285 članov. Pokrajinska zveza DU Gorenjske je sicer največja v Sloveniji in šteje 49 društev ter 27.500 članov.

Članom se je na občnem zboru pridružilo več gostov, med njimi župan občine Franc Čebulj, predsednik Pokrajinske zveze DU Gorenjske Robert Plavčak in predstavniki društev upokojencev Kranj, Naklo, Šenčur, Kokrica, Predoslje, Preddvor in Šmartno-Tacen. Predsednica DU Cerklje Marta Hočevar se je zahvalila vsem, ki so prispevali prosti čas, voljo in znanje, da so skupaj dosegli zastavljene cilje.

Cerkljanski upokojenci so na tekmovanjih v namiznem tenisu in balinanju osvojili več pokalov.

Zahvalo je izrekla tudi vsem prostovoljnim šoferjem in šoferkam Prostoferja za nesebično pomoč pri prevozih tistih, ki ne morejo sami do zdravnika. DU Cerklje ima več kot 850 članov in dvanajst sekcij, od kolesarjenja, planinarjenja in pohodov, balinanja, namiznega tenisa, ročnih del, kulturne dejavnosti, telovadbe in smučanja do programa Starejši za starejše.

Obeta se pester program

Prisotne je pozdravil tudi župan Čebulj in jim zaželel uspešno delo, predstavil pa je tudi najpomembnejše projekte, ki potekajo v občini. Članom likovne sekcije je zaželel še naprej uspešno delo: 4. januarja 2022 so po 23 letih prenehali delovati kot samostojno društvo likovnikov Cerklje in postali likovna sekcija pri DU Cerklje, vodi jo Zofija Hacin. Delo društva je pohvalil tudi Plavčak.

Hočevarjeva je navzočim predstavila poročilo o delu društva v minulem letu in načrte za letos, januarja pa so izdali zloženko s podrobnimi opisi trenutnih dejavnosti.

Med prireditvami je omenila tradicionalni piknik članov 8. julija Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, 30. srečanje upokojencev Gorenjske v Snoviku konec avgusta, martinovanje 11. novembra, pripravili bodo tudi več izletov in dve letovanji. Omeniti velja tradicionalne prireditve Skupaj mamo se fletno ter razstavo ročnih del in likovno razstavo ob občinskem prazniku, aktivne pa so tudi članice krožka ročnih del Rožca, ki se srečujejo enkrat na teden. Enajsto leto uspešno izvajajo program Starejši za starejše.

Plakete za zaslužne

Na letošnjih volitvah so razrešili staro vodstvo in izvolili novo. Predsednici Hočevarjevi so člani podelili še en mandat na čelu društva, zaslužnim članom so podelili več priznanj. Veliko plaketo za dolgoletno delovanje v društvu sta prejela Stanislav Bernard in Janez Basej, veliko plaketo ZDUS pa Magda Kern in v imenu DU Cerklje na Gorenjskem predsednica društva Marta Hočevar za 70 let uspešnega delovanja društva. Priznanji jima je izročil Plavčak.

S skečem sta navdušila Ivan kot zdravnik in Matija.

Pripravili so tudi krajši kulturni program, v katerem sta nastopila Ivan Kropivnik in Matija Koritnik, ki sta s skečem Šoferski izpit prikazala, da pri osemdesetih letih nastopijo številne težave, tudi s šoferskim izpitom, z recitacijo pesmi Pastir je navdušil 83-letni Štefan Močnik, medtem ko so Anica Sirc, Majda Novak in Lovro Plevel zapeli dve ljudski pesmi, Marina Marko pa je recitirala pesem, ki jo je napisala za praznovanje 60-letnice društva. Člani likovne sekcije in skupina za ročna dela Rožca pa so v športni dvorani pripravili razstavo vezenih, rezbarskih in rokodelskih mojstrovin.

Delovno predsedstvo občnega zbora

Pozdravni nagovor župana Cerkelj Franca Čebulja