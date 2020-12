To so slovenske regije, kjer bi lahko najprej sprostili ukrepe

Število potrjenih primerov COVID-19 po statističnih regijah bivanja, 14-dnevna incidenca/100.000 prebivalcev (28. 11. - 11. 12. 2020). FOTO: Nijz

Vlada je v soboto podaljšala ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev v Sloveniji, še za najmanj en teden, a z Brda pri Kranju so prišli signali, da bi lahko nekatere ukrepe sprostili ali omilili po posameznih regijah, kjer je epidemiološka slika nekoliko boljša. Nekaj takega je že v petek omenil tudi premier, ko je še iz Bruslja sporočil, da popolne ustavitve industrije v Sloveniji ne bo, v regijah z boljšo epidemiološko sliko pa da bi lahko zaživeli nekoliko bolj normalno.​Preberite tudi:Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenijeje omenil, da bi v teh regijah kot prvi svoja vrata lahko odprli kozmetični saloni, frizerji, cvetličarji, male trgovine s tekstilnim blagom in fotografske dejavnosti.Vodja vladne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeje poudarila, da bi bilo sproščanje ukrepov lahko zelo nevarno. Vladni govornik za covid 19pa je pred sestankom vlade z gospodarstveniki in predstavniki zdravstva kot regije, kjer bi lahko začeli rahljati ukrepe, pred sestankom omenil obalno-kraško, goriško, osrednjeslovensko in gorenjsko. Pogoj za sproščanje ukrepov v teh regijah naj bi bila incidenca manj kot 60 novih okužb v povprečju na 100.000 prebivalcev v zadnjem tednu.Novi primeri (7-dnevno povprečje) po regijah na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh mesecih:Iz grafa je razbrati, da imajo regije, ki jih je omenjal Kacin, sedemdnevno povprečje novih primerov okužb po 60. Blizu tega kriterija sta primorsko-notranjska in zasavska regija, najdlje od odpiranja nekaterih storitvenih dejavnosti po tem kriteriju pa so posavska in jugovzhodna Slovenija.Vlada je v svojem načrtu sproščanja ukrepov mejo za prvi paket odpiranja nekaterih storitev postavila pri manj kot 1350 novih okužb v povprečju v zadnjih sedmih dnevih.Iz grafa je razbrati, da ta kriterij trenutno dosegajo vse regije z izjemo posavske in pomurske. Celotna država tega kriterija ne izpolnjuje, saj je to povprečje trenutno 1526.