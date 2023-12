To so slovenska mesta, kjer je za prebivalce bolje, da ostanejo doma (FOTO)

Na Agenciji za okolje RS so za danes in jutri izdalo opozorilo zaradi povišanih delcev PM 10. »Danes in še jutri dopoldne pričakujemo povišane vrednosti delcev PM2.5 in PM10 v večjem delu Slovenije. Jutri popoldne pričakujemo postopno znižanje ravni delcev,« so pojasnili.

Na Arsu svetujejo, da v času povečane koncentracije delcev prilagodimo aktivnosti na prostem, saj lahko onesnaženost zraka z delci pomembno vpliva na zdravje ljudi.

Kot so sporočili z Arsa, so visoke ravni posledica povečanih izpustov in temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah.

Kakovost zraka ob 13. uri je bila »izredno slaba« v Črni na Koroškem, »zelo slaba« v Ljubljani, Zagorju, Trbovljah in Murski Soboti. Za ta mesta velja, da so v kategoriji »nezdrav zrak«.

Več v zemljevidu spodaj:

Kakovost zraka. FOTO: Arso

Indeks onesnaženosti zraka sproti osvežujejo na portalu IQAir, ki prikazuje, da so slovenska mesta te dni bolj onesnažena od kitajske prestolnice Peking, ki je dolgo let kraljeval na seznamu mest z najslabšo kakovostjo zraka ali denimo od Londona. Index onesnaženosti zraka ob 13. uri je bilo po podatkih portala v Ljubljani 157, v Trbovljah 169. Za primerjavo: ta indeks je v Pekingu danes le 25.

FOTO: Zaslonski Posnetek

V torek se je na samem vrhu seznama onesnaženosti zraka znašlo Sarajevo, ki je postalo z indeksom 239 najbolj onesnaženo mesto na svetu in v kategoriji zelo nezdrav zrak. Na drugem mestu najbolj onesnaženih mest na svetu je bilo včeraj Lahore v Pakistanu.