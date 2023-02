To so Slovenci, ki so odšli na pomoč v Turčijo (FOTO)

Na pomoč Turčiji po ponedeljkovih močnih potresih je iz Slovenije danes odšla še skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Vršilec dolžnosti direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin je v izjavi za medije povedal, da bodo delovali v okviru mehanizma EU za civilno zaščito.

Iz Slovenije so odšli danes popoldne, so sporočili iz URSZR, v sredo pa bodo že operativni na delovišču. Po ocenah bodo v Turčiji ostali največ štiri do pet dni, predvidoma do ponedeljka, saj po tem obdobju pride praviloma do izčrpavanja, je pojasnil Behin.

Za napotitev reševalnih psov z vodniki so se odločili, potem ko je v ponedeljek zvečer po besedah Behina Turčija izrazila interes za njihovo napotitev. Na prošnjo so se takoj odzvali in opravili vse potrebno, da bi Slovenija lahko enoto z reševalnimi psi preko evropskega mehanizma poslala v Turčijo. Pripravili so tudi gradivo, ki ga je nato vlada danes sprejela na dopisni seji.

Behin je dodal, da bodo z omenjeno sestavo skupini vodnikov z reševalnimi psi omogočili »kolikor toliko normalno samostojnost« v Turčiji. Kot ključno je izpostavil dejstvo, da bo skupina sestavni del enot civilne zaščite EU in da torej ne gre za dvostransko ali individualno pomoč. »To je še posebej pomembno pri zavarovanju, logistiki, varnosti in načinu delovanja v Turčiji, je pojasnil.

Izpostavil je še, da gre za »zelo pomembno in direktno pomoč, ki jo nudimo Turčiji ob nesreči«, in dodal, da so na upravi tudi že naredili nabor opreme, za katero v tovrstnih primerih ponavadi kasneje prosijo prizadete države. Gre za nastanitvene kapacitete, ogrevanje oziroma začasno namestitev oseb, ki so prizadete v potresu in njihovi objekti niso več primerni za bivanje.