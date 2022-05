V SDS so na današnji seji poslanske skupine razpravljali tudi o predlaganih spremembah zakona o vladi, s katerim koalicija veča število ministrstev, kar ocenjujejo kot nerazumno. O vložitvi posvetovalnega referenduma je glede na poslovniške možnosti »vse še odprto«, odločili se bodo po opravljeni razpravi, je dejal vodja poslancev Danijel Krivec. In po njej je jasno naslednje: SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi.

Po besedah Krivca želijo pri novo nastajajoči vladi »mogoče spodbuditi kakšen razmislek in mogoče bodo kakšnega kandidata tudi zamenjali«. Katerega, Krivec sicer ni želel komentirati, poudaril pa je, da želijo novo nastajajoči koaliciji, ki jo bodo, kot kaže, sestavljale Gibanje Svoboda, SD in Levica, omogočiti »malo več razmisleka«, saj je število ministrstev po njihovem mnenju nesprejemljivo.

Matej Tašner Vatovec. FOTO: Leon Vidic, Delo

Vodja poslanske skupine Levicameni, da gre pri SDS za »prazno dobro voljo« in da je jasno, da gre za zavlačevanje postopkov. Zakon o vladi po njegovem mnenju ni stvar, za katero bi bilo potrebno preverjanje volje ljudstva, predvsem ne tik po volitvah, »ko so se ljudje odločili in povedali, komu zaupajo«.

Po njegovem mnenju bi posvetovalni referendum postopke oblikovanja vlade zavlekel za kakšen mesec. Zavlačevanje opozicije pa je načrt odhajajoče vlade, »kupovanje časa, da nadaljujejo te svoje koruptivne zadeve, saj lahko vidimo razpise in kadrovanja, ki se še odvijajo«, je ocenil. »To so še zadnji izdihljaji te vlade in seveda si želijo čim daljši čas,« je dejal Vatovec.

Glede zakona o RTVS, ki ga je vložila SDS, Vatovec pravi, da je danes »prva etapa«. Vloženi zakon jemlje sredstva RTVS, spreminja način plačevanja naročnine, je nadaljevanje uničevanja RTVS, zato bodo danes na seji najprej zavrnili opozicijski predlog zakona in nato v obravnavo vložili svojega, »ki je bil usklajen s civilno družbo in tisti zakon, ki se pričakuje«, je še dodal Vatovec.