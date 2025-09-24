To so rezultati ankete, zaradi katerih bo Golob vesel skoraj tako kot na poroki

Predsednik vlade Robert Golob je v minulih dneh razburil z napovedjo obvezne božičnice, ki da bo izplačana še letos, in sicer tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vlada je izhodišča za ukrep potrdila v četrtek in jih poslala socialnim partnerjem, socialni dialog pa še ni stekel. So pa tu rezultati javnomnenjske ankete, ki je bo predsednik vlade zagotovo vesel. Skorajda tako, če se malo pošalimo, kot je bil prešerne volje na poroki 6. septembra.

Uvedbo obvezne božičnice podpira 69 odstotkov sodelujočih v anketi Valicona za Siol. Na drugi strani je 15 odstotkov vprašanih proti. Da si v Sloveniji lahko brez večjih težav privoščimo obvezno božičnico, je ocenilo 40 odstotkov vprašanih, so rezultate ankete povzeli na Siolu.

Valicon je anketo opravil med 19. in 21. septembrom na vzorcu 824 vprašanih.

Uvedbo neobdavčene obvezne božičnice za vse zaposlene v višini najmanj 638,86 evra je v anketi zelo podprlo 51 odstotkov vprašanih, 18 odstotkov pa je odgovorilo z 'bolj podpiram'. Njeni uvedbi na drugi strani zelo nasprotuje sedem, bolj pa osem odstotkov vprašanih. Da niti ne podpira niti ne nasprotuje, je odgovorilo 14 odstotkov anketirancev.

Kako komentirajo argumente sindikatov in delodajalcev?

Vprašani so se v anketi opredeljevali tudi do argumentov sindikatov in delodajalcev glede uvedbe obvezne božičnice. Pri tem se je 45,6 odstotka anketirancev strinjalo z mnenjem sindikatov, da bi morala božičnica postati pravica zaposlenih. Stališče delodajalcev, da je ukrep preveliko breme, pa je podprlo 16,5 odstotka vprašanih. Tretjina, 31,8 odstotka, vidi tehtne argumente na obeh straneh, 3,9 odstotka se jih ne strinja z nobeno možnostjo, 2,3 odstotka pa je neodločenih, še navaja Siol.

Da si v Sloveniji takšno obvezno božičnico lahko privoščimo brez večjih težav, je prepričanih 40 odstotkov anketirancev. Dodatnih 30 odstotkov se s predlogom prav tako strinja, a opozarja, da bo zelo obremenil državni proračun. Četrtina vprašanih je ocenila, da gre za prevelik strošek, sedem odstotkov pa je bilo neodločenih.