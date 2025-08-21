To so Radenski kralji odbojke na mivki 2025 (FOTO)

Kljub nekoliko slabšem vremenu, ko je pogosto namakalo pomurska polja in vinograde, je Športno društvo Odbojkarski klub (ŠD OK) Radenci na odbojkarskih igriščih pri stadionu Ivanke Serec v Radencih organiziral tradicionalni turnir mešanih trojk.

Na turnirju z naslovom »Radenski kralj v odbojki na mivki«, kjer je v ekipi morala tekmovati vsaj ena ženska, je organizator za nastopajoče poskrbel tudi za topel obrok, ki se je zaradi občasnega dežja in ohladitve vremena kar prilegel, in pijačo. Na koncu so se končne zmage in prvega mesta veselila ekipa v postavi: Klemen, Nik in Tina.

FOTO: Dani Mauko

FOTO: Dani Mauko

Končni vrstni red: 1. Kvota 1.0.2 (Nik Marič, Klemen Puconja in Tina Gjergek), 2. Taki si ja (Teo Založnik, Matjaž Ros in Pia Škorjanec), 3. Križevci (Blaž Djačkaj, Žan Bedrač in Daša Cvetko), 4. Pirati (Luka Kolarić, Katja Gider in Lara Copot).

Pokale ter praktična darila sta najboljšim in drugim nastopajočim podelila predsednik ŠD OK Radenci Dušan Domanjko in gonilna sila kluba, trener članske ekipe Bogdan Marič, ki se je tudi čestital vsem ekipam za prikazano igro, ter zahvalil Občini Radenci, Radenski Adriatic, gostincu Rudiju in prostovoljcem kluba ŠG OK Radenci za izvedbo turnirja.

FOTO: Dani Mauko