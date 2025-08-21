TRADICIJA

To so Radenski kralji odbojke na mivki 2025 (FOTO)

V Radencih so organizirali tradicionalni turnir mešanih trojk.
Fotografija: Prijetno in zabavno je bilo na mivki in okrog igrišča. FOTO: Dani Mauko
Odpri galerijo
Prijetno in zabavno je bilo na mivki in okrog igrišča. FOTO: Dani Mauko

O. B.
21.08.2025 ob 21:13
O. B.
21.08.2025 ob 21:13

Poslušajte

Čas branja: 1:17 min.

Kljub nekoliko slabšem vremenu, ko je pogosto namakalo pomurska polja in vinograde, je Športno društvo Odbojkarski klub (ŠD OK) Radenci na odbojkarskih igriščih pri stadionu Ivanke Serec v Radencih organiziral tradicionalni turnir mešanih trojk.

Na turnirju z naslovom »Radenski kralj v odbojki na mivki«, kjer je v ekipi morala tekmovati vsaj ena ženska, je organizator za nastopajoče poskrbel tudi za topel obrok, ki se je zaradi občasnega dežja in ohladitve vremena kar prilegel, in pijačo. Na koncu so se končne zmage in prvega mesta veselila ekipa v postavi: Klemen, Nik in Tina.

FOTO: Dani Mauko
FOTO: Dani Mauko
FOTO: Dani Mauko
FOTO: Dani Mauko

Končni vrstni red: 1. Kvota 1.0.2 (Nik Marič, Klemen Puconja in Tina Gjergek), 2. Taki si ja (Teo Založnik, Matjaž Ros in Pia Škorjanec), 3. Križevci (Blaž Djačkaj, Žan Bedrač in Daša Cvetko), 4. Pirati (Luka Kolarić, Katja Gider in Lara Copot).

Pokale ter praktična darila sta najboljšim in drugim nastopajočim podelila predsednik ŠD OK Radenci Dušan Domanjko in gonilna sila kluba, trener članske ekipe Bogdan Marič, ki se je tudi čestital vsem ekipam za prikazano igro, ter zahvalil Občini Radenci, Radenski Adriatic, gostincu Rudiju in prostovoljcem kluba ŠG OK Radenci za izvedbo turnirja.

FOTO: Dani Mauko
FOTO: Dani Mauko

FOTO: Dani Mauko
FOTO: Dani Mauko

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šport tekmovanje odbojka Radenci turnir zdravje prireditev odbojka na mivki

Priporočamo

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«
Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«
Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.