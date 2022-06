To so protikoronski vladni ukrepi, ki jih je sesulo ustavno sodišče

»Vlada v ZNB ni imela podlage za uvedbo ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter za razkuževanje rok v zaprtih javnih prostorih, zato so bili 7. člen Odloka/52, 5. člen Odloka/60 in Odlok/90 v delu, v katerem so urejali obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obvezno razkuževanje rok, v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave.« To so danes v odločbi sporočili z ustavnega sodišča, razkrili pa so tudi, da sodniki ustavnega sodišča odločitve niso sprejeli soglasno: »Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti trem.« Proti so glasovali sodniki Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.

Ustavno sodišče je izpostavilo, da se s to odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi presojana ukrepa, če bi bila odrejena na ustrezni zakonski podlagi, v okoliščinah konkretnih primerov sorazmerno posegla v splošno svobodo ravnanja iz 35. člena Ustave.