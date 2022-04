To so projekti za našo prihodnost

Že vse od začetka letošnjega leta je vsak mesec posvečen spodbujanju in uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, k trajnostno usmerjenim dejanjem pa v sodelovanju z več kot 150 partnerji s področij športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva spodbujajo tudi širšo javnost. »Glavno sporočilo projekta je, da smo vsi odgovorni za trajnejšo, zeleno in pravično prihodnost, vsak od nas lahko kaj stori in spremeni že danes. Ni treba čakati na jutri,« je o projektu povedala Nina Kelemen, ki koordinira področje trajnosti v Skupini Triglav.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav