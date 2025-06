To so priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem

Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tudi letos pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Med drugim svetuje, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, spoštujejo predpise in so pozorni pri dvigovanju gotovine. V nekaterih turističnih ambulantah bo z zdravstveno kartico oskrba brezplačna, svetujejo pa še nezgodno zavarovanje.

Na veleposlaništvu, ki je priporočila za slovenske državljane, ki se odpravljajo na dopust na Hrvaško, pripravilo tretje leto zapored, poudarjajo, da je za prehod meje potreben veljaven osebni dokument. To sta potni list ali osebna izkaznica, ne pa tudi vozniško dovoljenje. Potnike, ki prek zagrebškega letališča potujejo v tretje države, opozarjajo tudi, naj preverijo zahteve posameznih držav glede veljavnosti potnega lista.

Veleposlaništvo kot eno od pomembnejših stvari izpostavlja tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah.

Na Hrvaškem so lani poleti vzpostavili 35 ekip zdravstvenih centrov s pogodbo hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje v turističnih ambulantah na priljubljenih destinacijah. Med njimi so otoki Brač, Hvar, Pag ter obalna mesta Split, Trogir, Makarska, Umag, Poreč, Rovinj, Pulj in Labin.

Namen teh ambulant je zagotavljanje hitre brezplačne zdravstvene oskrbe turistom z veljavnimi zdravstvenimi karticami, kar je novost glede na prejšnje sezone, ko so turistom te storitve zaračunali.

Veleposlaništvo obenem svetuje sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije dodatnih storitev, kot sta prevoz poškodovanca ali prevoz posmrtnih ostankov v domovino.

Upoštevanje cestnoprometnih predpisov, plačilo parkirnine ...

Opozarja tudi na upoštevanje cestnoprometnih predpisov, plačilo parkirnine in spoštovanje vseh drugih predpisov, potnike, ki vstopajo na Hrvaško iz tretjih držav, pa tudi na omejitve EU glede vnosa blaga, predvsem posameznih vrst živil, alkohola in tobaka, saj globe za kršitev lahko znašajo tudi po več tisoč evrov.

Slovenskim državljanom svetujejo tudi pozornost pri dvigih gotovine na bankomatih, saj nekatere banke za to storitev zaračunavajo visoko provizijo.

Veliko slovenskih turistov se po navedbah veleposlaništva tudi ne zaveda, da je za vsako letovanje treba plačati turistično takso, ki jo morajo poravnati tako lastnik namestitve kot vsi njegovi gostje.

Na veleposlaništvu so poudarili, da so vedno na voljo slovenskim državljanom, ki se znajdejo v stiski, a ob tem opozorili, da jim lahko pomagajo le v skladu s svojimi pristojnostmi. »Nekateri slovenski državljani zmotno verjamejo, da veleposlaništvo lahko pomaga v praktično vseh situacijah,« je dejala konzulka na veleposlaništvu Kristina Kliner.

Pojasnila je, da se nekateri nanje obračajo z željo, da jim pomagajo pri rezervacijah, svetujejo turistično namestitev in podobno, pa tudi v primeru sporov s sosedi v kampih. Nekdo jih je prosil celo za pomoč pri reševanju problema z mravljami v apartmaju.

Hrvaško je v letu 2024 obiskalo več kot 1,6 milijona slovenskih državljanov. Letos jim bodo na voljo štirje slovenski policisti, ki bodo hrvaškim policistom pomagali med 1. julijem in 14. avgustom v Pulju, na Krku, v Novalji in Šibeniku.

Posodobljen zbir informacij za slovenske državljane bo objavljen na spletni strani vlade in uradni strani veleposlaništva na družbenem omrežju Facebook. Tam bodo poleg drugih drugih nujnih kontaktov prvič na voljo tudi mobilne telefonske številke slovenskih policistov, ki jih slovenski državljani lahko pokličejo v nujnih primerih, kot so na primer pogrešane osebe, smrt v družini in podobno.