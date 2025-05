To so prijatelji Štefanje gore (FOTO)

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju, ki je na Štefanji gori v občini Cerklje na Gorenjskem, so že sedemindvajsetič podelili priznanja in nagrade najvztrajnejšim pohodnikom, ki so se od lanskega 1. maja do letošnjega 30. aprila vzpenjali na Štefanjo goro. V vpisni knjigi je bilo v zadnjem letu 17.200 vpisov pohodnikov.

27. so podelili priznanja.

Spominsko majico in medaljo je prejelo 45 pohodnikov za sto- ali večkratni obisk Kmečkega turizma Pri Mežnarju, trije so prejeli srebrno medaljo za 75-kratni obisk Štefanje gore, šest pohodnikov, ki so več kot 300-krat prišli na goro v enem letu, pa je poleg majice in medalje prejelo tudi pokal. Prireditev ob podelitvi je domiselno vodila Breda Banovšek.

Letos je bilo torej šest pohodnikov, ki so se več kot tristokrat povzpeli do Kmečkega turizma Pri Mežnarju. Med najvztrajnejšimi obiskovalci, ki so se v zadnjem letu kar 361-krat podali na Štefanjo goro, je bila Suzana Umnik iz Šenčurja, drugo in tretje mesto si delita Fani in Andrej Hribar s Klanca s 335 vzponi, četrto mesto je osvojil Matjaž Žlebir iz Dvorij s 313 vzponi, peti je bil Peter Kavran iz Adergasa s 308 vzponi, šesti pa Marjan Koglar iz Cerkelj s 304 vzponi. Najmlajši pohodnik je bil dveletni Jurij Pfeifer iz Vopovelj, najstarejša pa Tončka in Janez Vrtač iz Visokega.

Od šestih najvztrajnejših pohodnikov so bili na prireditvi trije.

»Kmečki turizem smo odprli pred 31 leti, vpisno knjigo pa smo prvič namestili leta 1997 in od takrat prirejamo srečanja ob zaključku sezone. Prvo leto smo našteli okoli 1000 vpisov, letos pa 17.200. V 27 letih smo doživeli marsikaj lepega, pridobili smo nove prijatelje,« nam je povedala Jožica Banovšek, ki skupaj z družino skrbi za pohodnike na Štefanji gori.

Največji ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub K-100. Ta združuje vse, ki se v eni sezoni na Štefanjo goro povzpnejo vsaj stokrat. Do Štefanje gore (748 metrov) vodijo označene pešpoti iz Adergasa, Olševka, Češnjevka, Dvorij, Grada, Možjance in Velesovega in so primerne za vsakega, cilj pa je na kmetiji Pri Mežnarju.