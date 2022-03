To so pravice, ki v Sloveniji pripadajo ukrajinskim beguncem

Begunci iz Ukrajine, ki v Sloveniji zaprosijo za začasno zaščito, imajo med drugim pravico do nastanitve, denarne pomoči, vključevanja na trg dela in v vse izobraževalne procese, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.

Vlada je namreč na današnji seji sprejela uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki je po besedah Štrukljeve izvedbeni akt pravic, ki so določene v zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. Uredba med drugim določa pravice do nastanitve in prehrane v nastanitvenem centru. Tam bodo nastanjene osebe z začasno zaščito, ki ne morejo bivati pri zasebnikih, poleg nastanitve in prehrane pa bodo imeli tudi pravico do mesečne žepnine.

Pripada jim tudi denarna pomoč

Osebe, ki imajo možnost bivanja pri zasebnikih sorodnikih in ne bodo imele sredstev za preživljanje, pa bodo na urad lahko vložile vlogo za denarno pomoč. Begunci brez prejemkov bodo lahko vložili tudi vlogo za pomoč za bivanje. Uredba po njenih besedah natančno določa, kje in kako izpolniti vloge, ki bodo objavljene na spletni strani urada.

Poleg tega bodo imele osebe z začasno zaščito prost dostop na trg dela ter pravico do vključitve v vse izobraževalne procese. To vključuje tudi najmlajše otroke, ki se bodo lahko vključili v vrtce. Uredba poleg tega določa pravico do združevanje družine, brezplačne pravne pomoči ter obveščanja o pravicah in dolžnostih. Begunci se bodo lahko vključevali tudi v programe integracije, ki vključujejo učenje slovenskega jezika.

V slovenskih šolah že 131 begunskih otrok

Ministrica Simona Kustec je uvodoma predstavila informacije s področja vzgoje in izobraževanja otrok iz Ukrajine. »Ob vseh možnih priložnostih materam, ki prihajajo z otroci, dajemo informacije o tem, da lahko otroke vključijo v šole, vrtce in fakultete.« Kot dodaja, želijo otrokom na ta način omogočiti čim bolj normalno življenje ter jih vključiti v družbo, kjer bodo začasno prebivali. Po trenutnih podatkih 131 begunskih otrok obiskuje 64 osnovnih šol po vsej Sloveniji. Otrokom je po besedah ministrice zagotovljena tudi psihosocialna pomoč.