To so ponekod naplavile narasle vode, PU Ljubljana opozarja občane

Narasle vode so po navedbah policije ponekod naplavile tudi neeksplodirana ubojna sredstva. Med drugim so hudourniške vode na območju naselja Jarčja Dolina v občini Žiri naplavile ročno bombo in naboj, tudi v strugi Kamniške Bistrice so odkrili ročno bombo. Pristojni ob tem opozarjajo na previdnost in premišljeno ravnanje.

Neeksplodirana sredstva uničili, policisti kraj zavarovali

Škofjeloške policiste so v soboto dopoldne obvestili o najdbi neeksplodirane ročne bombe italijanske izdelave in naboja, oboje iz druge svetovne vojne, ki so ju naplavile hudourniške vode na območju Jarčje Doline.

Strokovnjaki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so neeksplodirana sredstva uničili, policisti pa so kraj zavarovali in najdbo ustrezno dokumentirali, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

Tudi na PU Ljubljana so minule dni prejeli obvestila o najdbah neeksplodiranih ubojnih sredstev. V petek je občanka ob Obvozni cesti v Ljubljani našla minometno mino, prav tako so minometno mino v soboto odkrili v gozdu v bližini te ceste. V soboto zvečer pa so v Homcu v občini Domžale v strugi Kamniške Bistrice odkrili ročno bombo. Vsa neeksplodirana ubojna sredstva izvirajo iz 2. svetovne vojne in so jih prevzeli ter uničili delavci omenjene državne enote.

PU Ljubljana ponovno opozarjajo občan

Ob tem na PU Ljubljana ponovno opozarjajo občane, da naj se ob najdbi takih predmetov ne dotikajo in da naj ravnajo premišljeno.

»Zaradi poplav se pričakuje, da je lahko voda naplavila in prestavila še več neeksplodiranih ubojnih sredstev ali drugih nevarnih predmetov, zato naj bodo občani previdni in ob morebitni najdbi takoj obvestijo policijo na številko 113. Sami naj takih najdb ne premikajo, čistijo ali prenašajo,« so še poudarili pri PU Ljubljana.

Na topovsko granato nemške izdelave iz 2. svetovne vojne pa je občan pri potapljanju v soboto naletel tudi v morju v bližini Strunjana v občini Piran. Pripadnika omenjene državne enote sta jo uničila na varni lokaciji, o dogodku pa so bile obveščene vse pristojne službe, poroča center za obveščanje.